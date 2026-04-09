Katrina-Vicky से लेकर Salman Khan तक, राजस्थान की यह छुपी जगह है सेलिब्रिटीज की फेवरेट, क्या आपने इसे देखा है?

Offbeat Summer Vacation in Rajasthan: क्या आप भी जयपुर जाने के बाद वही महल, किले और पुरानी भीड़-भाड़ देख कर बोर हो चुके हैं? क्या इस समर वेकेशन आप राजस्थान में कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं? अगर इन सभी सवाल का जवाब आपका हां में है, तो हमारी आज की स्टोरी आपके लिए है। आज की स्टोरी में हम राजस्थान के उस छुपे हुए जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे "इंडिया का मासाई मारा" कहा जाता है। बता दें, मासाई मारा (Maasai Mara) दक्षिण-पश्चिमी केन्या में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध और विशाल नेशनल रिजर्व है, जो अपने अनोखे घास के मैदानों और ढेर सारे वन्यजीवों के लिए जाना जाता है।

राजस्थान का जवाई भी कुछ ऐसा ही अनुभव देता है। यह जगह इतनी खास है कि कैटरीना कैफ, विक्की कौशल और सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स यहां अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि आज भी 90% लोगों को इस जादुई जगह के बारे में पता नहीं है। ऐसे में अगर आप जयपुर या उदयपुर घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं और आपको एडवेंचर का शौक है, तो आपके लिए यह जगह परफेक्ट है। आइए जानते हैं इस जगह के बारे में विस्तार से।