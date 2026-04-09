9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Katrina-Vicky से लेकर Salman Khan तक, राजस्थान की यह छुपी जगह है सेलिब्रिटीज की फेवरेट, क्या आपने इसे देखा है?

Jawai Rajasthan Travel Guide: आज की स्टोरी में हम राजस्थान के उस छुपे हुए खजाने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे "इंडिया का मासाई मारा" कहा जाता है। यह जगह इतनी खास है कि यहां कैटरीना कैफ, विक्की कौशल और सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स यहां अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। आइए जानते हैं इस जगह के बारे में विस्तार से।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Apr 09, 2026

Offbeat Summer Vacation in Rajasthan

Offbeat Summer Vacation in Rajasthan| image credit gemini and instagram (@katrinakaif)

Offbeat Summer Vacation in Rajasthan: क्या आप भी जयपुर जाने के बाद वही महल, किले और पुरानी भीड़-भाड़ देख कर बोर हो चुके हैं? क्या इस समर वेकेशन आप राजस्थान में कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं? अगर इन सभी सवाल का जवाब आपका हां में है, तो हमारी आज की स्टोरी आपके लिए है। आज की स्टोरी में हम राजस्थान के उस छुपे हुए जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे "इंडिया का मासाई मारा" कहा जाता है। बता दें, मासाई मारा (Maasai Mara) दक्षिण-पश्चिमी केन्या में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध और विशाल नेशनल रिजर्व है, जो अपने अनोखे घास के मैदानों और ढेर सारे वन्यजीवों के लिए जाना जाता है।
राजस्थान का जवाई भी कुछ ऐसा ही अनुभव देता है। यह जगह इतनी खास है कि कैटरीना कैफ, विक्की कौशल और सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स यहां अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि आज भी 90% लोगों को इस जादुई जगह के बारे में पता नहीं है। ऐसे में अगर आप जयपुर या उदयपुर घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं और आपको एडवेंचर का शौक है, तो आपके लिए यह जगह परफेक्ट है। आइए जानते हैं इस जगह के बारे में विस्तार से।

सितारों की पहली पसंद (Celebrity Spotting)


जवाई अब बॉलीवुड का नया फेवरेट वेकेशन स्पॉट बन गया है। कैटरीना और विक्की ने अपनी शादी के बाद का वेकेशन यहीं के एक आलीशान रिसॉर्ट में मनाया था। यहां की प्राइवेसी और जंगली नजारा इसे सेलिब्रिटीज के लिए नंबर वन चॉइस बनाता है। अगर आप भी स्टार्स जैसा फील लेना चाहते हैं, तो जवाई की पहाड़ियां आपका इंतजार कर रही हैं। जानकारी के लिए बता दें, जवाई मुख्य रूप से राजस्थान के पाली जिले में स्थित एक प्रसिद्ध बांध (Jawai Dam) और नदी है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। यह क्षेत्र लेपर्ड सफारी, ग्रेनाइट की पहाड़ियों और प्रवासी पक्षियों के लिए एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है।

इंसान और लेपर्ड का अनोखा रिश्ता (Human-Leopard Coexistence)


जवाई की सबसे हैरान करने वाली बात यहां के लेपर्ड्स हैं। यहां करीब 60 से ज्यादा लेपर्ड्स हैं जो बिना किसी बाउंड्री या पिंजरे के खुलेआम घूमते हैं। यहां की सबसे अनोखी बात इंसान और लेपर्ड के बीच का तालमेल है, जिसकी वजह से आप यहां लेपर्ड्स को मंदिर की सीढ़ियों पर या गांव के पास वाली चट्टानों पर बड़े आराम से बैठे देख सकते हैं।

एडवेंचर और वाइल्डलाइफ (Activities and Wildlife)


सिर्फ लेपर्ड्स ही नहीं, जवाई में करने के लिए और भी बहुत कुछ है। आप यहां जवाई बांध पर जाकर मगरमच्छ देख सकते हैं और अगर आप बर्ड लवर हैं, तो यहां दुनिया भर से आने वाले प्रवासी पक्षी आपका दिल जीत लेंगे। यहां की ग्रेनाइट हिल सफारी एकदम अलग है क्योंकि यहां जिप्सी ऊबड़-खाबड़ चट्टानों पर चढ़ती है, जो आपको एक अलग ही लेवल का एड्रेनालिन रश देती है।

लोकल जायका और पास की जगहें (Local Food and Nearby Attractions)


जवाई की ट्रिप पर आप असली राजस्थानी स्वाद का मजा ले सकते हैं। यहां के होम-स्टे में चूल्हे पर बनी बाजरे की रोटी, केर सांगरी की सब्जी और तीखी लहसुन की चटनी जरूर ट्राई करें। अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है, तो यहां से 2 घंटे की दूरी पर स्थित रणकपुर जैन मंदिर भी आप जा सकते हैं, जो अपने 1444 खंभों की नक्काशी के लिए मशहूर है। इसके साथ ही आप ऐतिहासिक कुंभलगढ़ किला देखने का प्लान भी बना सकते हैं, जो यहां से काफी पास पड़ता है।

कैसे पहुंचें और कहां रुकें (How to Reach and Stay)


उदयपुर से जवाई सिर्फ 140 किलोमीटर दूर है, जहां आप 3 घंटे में कार से पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं, तो सबसे पास का स्टेशन मोरी बेरा (Mori Bera) या फालना (Falna) है। रुकने के लिए यहां आपको बजट होम-स्टे से लेकर आलीशान ग्लैम्पिंग टेंट्स (Glamping Tents) तक मिल जाएंगे, जहां से आप सीधे पहाड़ों का नजारा देख सकते हैं।

सबसे सही समय (Best Time to Visit)


वैसे तो जवाई घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच का होता है, लेकिन अगर आप अभी यहां जा रहे हैं तो आपको दोपहर में थोड़े कम लेपर्ड दिख सकते हैं। सर्दियों में सुबह और शाम की सफारी का मजा ही कुछ और होता है। ठंडे मौसम में लेपर्ड्स अक्सर गुफाओं से बाहर निकलकर चट्टानों पर धूप सेंकते हुए मिल जाते हैं, जिससे आपकी फोटोज बहुत ही कमाल की आती हैं।

ये भी पढ़ें

Best Summer Destination: बाली या थाईलैंड नहीं, ये राजस्थान है! यहां बजट में मिलता है 100 आइलैंड्स का आनंद
लाइफस्टाइल
Best Summer Destination

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Apr 2026 09:17 am

Hindi News / Lifestyle News / Katrina-Vicky से लेकर Salman Khan तक, राजस्थान की यह छुपी जगह है सेलिब्रिटीज की फेवरेट, क्या आपने इसे देखा है?

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

प्रकाश पर्व 2026: अपनों को दिल से भेजें ये खास शुभकामनाएं, सबसे नए 15 + ट्रेंडिंग संदेश यहां देखें

Prakash Parv Wishes
लाइफस्टाइल

क्या आप भी सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीते हैं? रुकिए! पहले बासी मुंह पानी पीने के ये 5 फायदे जान लीजिए

लाइफस्टाइल

Kitchen Hacks: वर्किंग कपल्स के लिए वरदान हैं ये किचन हैक्स, घंटों का काम होगा मिनटों में!

Kitchen Hacks
लाइफस्टाइल

Morning Mistakes: सुबह उठने के बाद बेडरूम में की जाने वाली ये 7 गलतियां, बर्बाद कर रही हैं आपका दिन!

Morning Routine Mistakes
लाइफस्टाइल

Glowing Skin Tips: चेहरे पर लाना है नेचुरल ग्लो? महंगे फेशियल नहीं, काम आएंगे ये 5 घरेलू और असरदार टिप्स

Glowing Skin Tips
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.