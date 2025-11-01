Patrika LogoSwitch to English

Lint on Sweater: सर्दी के कपड़ों से रोएं हटाने के ये टिप्स रखेंगे आपके आउटफिट्स को एकदम परफेक्ट

Lint on Sweater: सर्दियों की शुरुआत के साथ स्वेटर, कार्डिगन और ऊनी जैकेट गर्माहट तो देती हैं, लेकिन इनके साथ एक झंझट भी आती है कपड़ों पर जमने वाले छोटे-छोटे रोएं या लिंट। अगर आपको भी इससे छुटकारा पाना है, तो अपनाएं ये आसान ट्रिक्स।

2 min read
भारत

image

MEGHA ROY

Nov 01, 2025

Lint Removal Tips,how to remove lint from woolen clothes, winter tips

Lint removal home hacks|फोटो सोर्स – Freepik

Lint on Sweater: सर्दी आते ही ऊनी स्वेटर, कार्डिगन और शॉल निकलते हैं, लेकिन साथ आती है वो छोटी-सी परेशानी लिंट (रोएं) चाहे नया हो या पुराना, हर वूलन कपड़े पर ये सफेद-ग्रे फ्लफ चिपककर लुक बिगाड़ देते हैं। लेकिन घबराएं नहीं घर में मौजूद साधारण चीजों से आप 2 मिनट में अपने फेवरिट विंटर आउटफिट्स को ब्रांड न्यू जैसा बना सकते हैं। ये आसान, सस्ते टिप्स न सिर्फ लिंट हटाएंगे, बल्कि कपड़े की लाइफ भी बढ़ाएंगे।

लिंट रोलर है सबसे आसान समाधान

अगर आपके पास Lint roller है, तो समझिए आधी लड़ाई जीत चुके हैं। इसे हल्के हाथों से कपड़ों पर ऊपर से नीचे की दिशा में घुमाइए सारे रोएं चुटकियों में गायब। अगर रोलर नहीं है, तो एक चौड़ा सेलो टेप भी काम आ जाएगा। टेप को हाथ पर लपेटें और Sticky साइड को बाहर रखें, फिर हल्के से कपड़े पर रोल करें।

पुराने रेजर का जादू

थोड़ा पुराना लेकिन कारगर तरीका साधारण रेजर ब्लेड से स्वेटर पर जमी लिंट को धीरे-धीरे हटाइए। बस ध्यान रखें, कपड़े पर ज्यादा दबाव न डालें ताकि ऊन को नुकसान न पहुंचे। यह तरीका खासतौर पर उन स्वेटर्स के लिए अच्छा है जिनका धागा थोड़ा मोटा होता है।

रबर ग्लव्स से करें झटपट सफाई

किचन में रखे रबर के दस्ताने सिर्फ बर्तन धोने के काम नहीं आते। इन्हें हल्का गीला करें और स्वेटर पर रगड़ें स्टैटिक चार्ज के कारण रोएं आसानी से ग्लव्स पर चिपक जाएंगे। यह तरीका खासकर डार्क रंगों वाले ऊनी कपड़ों के लिए बहुत असरदार है।

फैब्रिक सॉफ्टनर और कोल्ड वॉश

कपड़ों को ठंडे पानी में धोएं और थोड़ा फैब्रिक सॉफ्टनर डालें। इससे ऊन के रेशे नरम रहते हैं और उन पर लिंट जमने की संभावना कम होती है। मशीन वॉश की बजाय हैंड वॉश करें, क्योंकि रगड़ से लिंट बढ़ जाता है।

प्रॉपर स्टोरेज है सबसे जरूरी

सर्दियों के बाद कपड़ों को सीधे फोल्ड करके मत रखें। पहले उन्हें साफ करें, धूप में हल्का सुखाएं और फिर कॉटन बैग या Breathable cover में स्टोर करें। इससे कपड़े लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे और अगली सर्दी में भी नए जैसे दिखेंगे।

