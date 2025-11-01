Lint on Sweater: सर्दी के कपड़ों से रोएं हटाने के ये टिप्स रखेंगे आपके आउटफिट्स को एकदम परफेक्ट

Lint on Sweater: सर्दी आते ही ऊनी स्वेटर, कार्डिगन और शॉल निकलते हैं, लेकिन साथ आती है वो छोटी-सी परेशानी लिंट (रोएं) चाहे नया हो या पुराना, हर वूलन कपड़े पर ये सफेद-ग्रे फ्लफ चिपककर लुक बिगाड़ देते हैं। लेकिन घबराएं नहीं घर में मौजूद साधारण चीजों से आप 2 मिनट में अपने फेवरिट विंटर आउटफिट्स को ब्रांड न्यू जैसा बना सकते हैं। ये आसान, सस्ते टिप्स न सिर्फ लिंट हटाएंगे, बल्कि कपड़े की लाइफ भी बढ़ाएंगे।