Lipstick Side Effects: लिपस्टिक में मौजूद 4 खतरनाक तत्व, जो आपकी सेहत को कर सकते हैं नुकसान

Lipstick Side Effects: लिपस्टिक लगाना लगभग हर महिला की आदत होती है। यह न सिर्फ आपके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाती है बल्कि आत्मविश्वास को भी दोगुना कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लिपस्टिक को आप रोजना इस्तेमाल करती हैं, वही आपके शरीर के लिए जहर साबित हो सकती है? जी हां, खूबसूरती की चमक के पीछे कई बार ऐसे खतरनाक केमिकल्स छिपे होते हैं, जो धीरे-धीरे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं।आइए जानते हैं लिपस्टिक में पाए जाने वाले वे 4 खतरनाक तत्व, जिनसे आपको सतर्क रहना चाहिए।