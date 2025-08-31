Patrika LogoSwitch to English

Lipstick Side Effects: लिपस्टिक में मौजूद 4 खतरनाक तत्व, जो आपकी सेहत को कर सकते हैं नुकसान

Lipstick Side Effects: क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लिपस्टिक को आप रोजाना इस्तेमाल करती हैं, वही आपके शरीर के लिए जहर साबित हो सकती है? जी हां, खूबसूरती की चमक के पीछे कई बार ऐसे खतरनाक केमिकल्स छिपे होते हैं।

MEGHA ROY

Aug 31, 2025

Side effects of wearing lipstick|फोटो सोर्स – Freepik

Lipstick Side Effects: लिपस्टिक लगाना लगभग हर महिला की आदत होती है। यह न सिर्फ आपके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाती है बल्कि आत्मविश्वास को भी दोगुना कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लिपस्टिक को आप रोजना इस्तेमाल करती हैं, वही आपके शरीर के लिए जहर साबित हो सकती है? जी हां, खूबसूरती की चमक के पीछे कई बार ऐसे खतरनाक केमिकल्स छिपे होते हैं, जो धीरे-धीरे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं।आइए जानते हैं लिपस्टिक में पाए जाने वाले वे 4 खतरनाक तत्व, जिनसे आपको सतर्क रहना चाहिए।

वैज्ञानिक शोध के अनुसार

वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ज्यादातर लिपस्टिक और लिप ग्लॉस में भारी धातुएं और जहरीले रसायन पाए जाते हैं। जब हम लिपस्टिक लगाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा खाने-पीने के दौरान हमारे शरीर में चला जाता है। यही वजह है कि लंबे समय तक इनका इस्तेमाल गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है।

4 खतरानक रसायन

कैडमियम (Cadmium)

कैडमियम एक जहरीली धातु है, जो अक्सर गहरे रंग की लिपस्टिक में पाई जाती है। यह धीरे-धीरे शरीर में इकट्ठा होकर किडनी को नुकसान पहुंचाती है। रिसर्च में पाया गया है कि इसकी अधिक मात्रा किडनी फेलियर और पेट के ट्यूमर तक का कारण बन सकती है।

लेड (Lead)

लेड लिपस्टिक में रंग को गहरा और टिकाऊ बनाने के लिए मिलाया जाता है। लेकिन यह धातु शरीर के लिए बेहद हानिकारक है। लंबे समय तक लेड के संपर्क में रहने से नर्वस सिस्टम प्रभावित हो सकता है और याददाश्त कमजोर पड़ सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह और भी खतरनाक है, क्योंकि यह बच्चे के विकास पर असर डाल सकता है।

क्रोमियम (Chromium)

लिपस्टिक को आकर्षक चमक और स्थायित्व देने के लिए क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह रसायन लंबे समय तक शरीर में जाकर कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, लगातार इस्तेमाल से पेट से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं।

पैराबेंस (Parabens)

लिपस्टिक को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए पैराबेंस डाले जाते हैं। ये शरीर में जाकर हार्मोनल असंतुलन पैदा करते हैं और महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर असर डाल सकते हैं। कुछ मामलों में ये अवसाद, थकान और स्किन एलर्जी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं।

लिपस्टिक से होने वाले नुकसान

  • हार्मोनल असंतुलन – एंडोक्राइन सिस्टम प्रभावित होकर प्रजनन और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।
  • किडनी और लीवर पर असर – भारी धातुएं अंगों के सामान्य कामकाज को बिगाड़ सकती हैं।
  • टॉक्सिन का शरीर में जमा होना – रोज़ाना के इस्तेमाल से जहरीले तत्व खून में घुलने लगते हैं।
  • स्किन एलर्जी और खुजली -होंठों पर लाल दाने या जलन महसूस हो सकती है।
  • कैंसर का खतरा – कुछ तत्व कार्सिनोजेनिक यानी कैंसरकारी पाए जाते हैं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

