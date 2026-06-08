Malaika Arora Fitness Secret: मलाइका अरोड़ा खुद को फिट रखने के लिए करती हैं ये 4 एक्सरसाइज

Malaika Arora Fitness Secret: बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। 50 की उम्र पार करने के बाद भी उनकी फिट बॉडी और एक्टिव रूटीन लोगों को काफी प्रेरित करता है। हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपने वर्कआउट से जुड़ी कुछ वीडियोज शेयर की हैं, जिनमें वह फिटनेस ट्रेनर रॉबिन बहल के साथ अलग-अलग एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं। इन वर्कआउट्स से कोर स्ट्रेंथ, बैलेंस और बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।