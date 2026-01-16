Mary Kom Divorce Controversy: कौन हैं K Onler Kom? मैरी कॉम के एक्स-हसबैंड और क्यों उठे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सवाल?

Mary Kom Divorce Controversy: साल 2014 में मैरी कॉम की बायोपिक रिलीज हुई तो दर्शकों ने सिर्फ एक बॉक्सर की जीत नहीं, बल्कि उसके संघर्ष और जज्बे की कहानी भी देखी।फिल्म ने मैरी कॉम को घर-घर पहचान दिलाई और उनकी सफलता के पीछे परिवार के सहयोग की खूब चर्चा हुई।इसी दौरान लोगों के मन में यह सवाल उठा कि उनके करियर के शुरुआती दौर में सबसे बड़ा सहारा कौन था।लंबे समय तक यह माना गया कि उनके पति करुंग ओंखोलर उर्फ K Onler Kom उनकी ताकत रहे।लेकिन समय के साथ यह रिश्ता सवालों और विवादों के घेरे में आ गया।रजत शर्मा के शो ‘आप की अदालत’ में मैरी कॉम के खुलासों ने उनके 20 साल पुराने रिश्ते को लेकर देशभर में चर्चा तेज कर दी।