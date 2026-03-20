Mehndi Designs for Eid 2026: चांद रात का चांद देखकर हाथों में रचाएं ये ट्रेंडी मेहंदी, देखने वाले पूछेंगे- ‘कहां से लगवाया?’

Mehndi Designs for Eid 2026: भारत में ईद आमतौर पर सऊदी अरब और खाड़ी देशों में चांद नजर आने के अगले दिन मनाई जाती है। सऊदी अरब की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, ईद-उल-फितर वहां 20 मार्च यानी आज मनाया जा रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में ईद कल यानी 21 मार्च को मनाई जाएगी और आज चांद रात होगा। बता दें कि चांद रात (Chaand Raat) रमजान के पवित्र महीने के अंत और ईद-उल-फितर की शुरुआत से ठीक पहले वाली रात को मनाई जाती है। यह रात शव्वाल के अर्धचंद्राकार चांद को देखने के उत्साह के साथ मनाई जाती है। ईद का चांद देखने के बाद ही महिलाएं खास व्यंजन बनाने के साथ ही अपनी तैयारियों और साज-श्रृंगार में जुट जाती हैं।

ऐसे में अगर आप भी आज चांद रात के मौके पर ईद 2026 के लिए खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स की तलाश कर रही हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज के स्टोरी में हम कुछ लेटेस्ट और आसान मेहंदी डिजाइन्स शेयर कर रहे हैं, जो आपके हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे। इन आइडियाज की मदद से आप बेहद कम समय में बड़े आसानी से मेहंदी लगा पाएंगी।