Chand Raat में नहीं है मेहंदी लगाने का समय? ट्राई करें ये 5 मिनट से भी कम समय में लगने वाली ‘ग्लिटर डिजाइन’, सब करेंगे तारीफ

Chand Raat Mehendi Design for Eid 2026: रमजान 2026 का पाक महीना खत्म होने वाला है और कल भारत में ईद मनाई जाएगी। भारत में ईद आमतौर पर सऊदी अरब और खाड़ी देशों में चांद नजर आने के अगले दिन मनाई जाती है। इस साल 18 मार्च, बुधवार की शाम को वहां शव्वाल का चांद दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण रमजान के तीस रोजे पूरे होने के बाद ही ईद मनाई जाएगी। सऊदी अरब की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, अब वहां ईद-उल-फितर का त्योहार 20 मार्च यानी आज मनाया जा रहा है। बता दें, चांद रात (Chaand Raat) रमजान के पवित्र महीने के अंत और ईद-उल-फितर (Eid-ul-Fitr) की शुरुआत से ठीक पहले वाली रात को मनाई जाती है।

इस साल भारत में चांद रात 20 मार्च शुक्रवार को होने की संभावना है, क्योंकि ईद 21 मार्च को मनाई जाएगी। यह रात शव्वाल के अर्धचंद्राकार चांद (Crescent Moon) को देखने के उत्साह के साथ मनाई जाती है। इसके साथ ही, चांद रात से ही लड़कियां और महिलाएं ईद की आखिरी तैयारियां शुरू कर देती हैं। ऐसे में अगर आप भी इस साल चांद रात में कुछ यूनिक डिजाइन की मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज की स्टोरी में हम सोशल मीडिया पर वायरल चांद से जुड़ा एक मेहंदी हैक शेयर कर रहे हैं। इससे आइडिया लेकर आप इस ईद पर बिना ज्यादा मेहनत किए यूनिक और ट्रेंडी डिजाइन में मेहंदी लगा सकती हैं। आइए जानते हैं कि मेहंदी लगाने का यह नया और आसान आइडिया कैसे काम करता है।