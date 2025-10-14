Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Phone in pocket side effects: पॉकेट में फोन रखना खतरनाक! शोध में दावा, जानिए मोबाइल फोन कहां रखना सही

Phone In Pocket Side Effects: आज के समय में मोबाइल फोन हर किसी की जरूरत बन चुका है। लोग इसे हर समय अपने साथ रखते हैं। कभी पैंट की जेब में, कभी शर्ट की पॉकेट में या फिर बैग में। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि फोन को शरीर के बहुत करीब रखना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है?

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 14, 2025

Phone in pocket side effects, Mobile radiation side effects, Keeping phone in pocket dangers, Phone radiation health risks, Is it safe to keep phone in pocket,

Phone In Pocket Side Effects (Image Source: Gemini AI)

Phone In Pocket Dangers: आजकल फोन लोगों की जरूरत बन चुका है। अधिकतर लोग दिन में 12 से 15 घंटे फोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, ये स्वास्थय के लिए, आकों के लिए और दिमाग के लिए कितना खतरनाक होता है ये सब जानते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि फोन को पॉकेट में रखना भी हानिकारक हो सकता है? आइए जानते हैं कैसे।

शोध में हुआ खुलासा

कलकत्ता विश्वविद्यालय (सीयू) के प्राणि विज्ञान विभाग की आनुवंशिकी अनुसंधान इकाई और कोलकाता स्थित प्रजनन चिकित्सा संस्थान (आइआरएम) द्वारा की गई एक स्टडी में दावा किया गया है कि पैंट की जेब में लंबे समय तक मोबाइल रखने से पुरुष की प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है और यहां तक उनके नपुंसक होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

कैसे पहुंचाता है फोन शरीर को नुकसान

ज्यादातर पुरुष मोबाइल फोन को अपने बाएं या दाएं जेब में रखते हैं। स्मार्टफोन वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, जो रेडिएशन पैदा करते हैं। ये रेडिएशन्स हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि, इससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। अध्ययन में पाया गया कि लैपटाप को गोद में रखने या मोबाइल को पैंट की जेब में रखने से उच्च-तीव्रता वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। ऐसे क्षेत्रों में अंडकोषों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से और उससे जुड़ी गर्मी से अंडकोषों के भीतर नाजुक ऊतकों को काफी नुकसान पहुंचता है, जिससे शुक्राणु-उत्पादक कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।

फोन रखने की सही जगह

स्मार्टफोन रखने का सही तरीका एक बैग है। वहीं महिलाओं के लिए उनका पर्स सबसे बढ़िया ऑप्शन है। इसके अलावा पुरुष और महिला अपने हिप साइड पर फोन को रख सकते हैं ताकि नाजुक अंगों पर रेडिएशन का उतना असर न पड़े। हेल्थ एक्सपर्ट्स तो यहां तक कहते हैं कि फोन को सोते वक्त भी शरीर के पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे भी कई परेशानियां होती हैं।

ये भी पढ़ें

Quitting Smoking: 40-50 की उम्र में स्मोकिंग छोड़ना दिमाग की सेहत के लिए हो सकता है फायदेमंद, नए शोध में खुलासा
लाइफस्टाइल
Quitting Smoking,Is quitting smoking after 40 beneficial, Lifestyle news,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Updated on:

14 Oct 2025 03:46 pm

Published on:

14 Oct 2025 03:45 pm

Hindi News / Lifestyle News / Phone in pocket side effects: पॉकेट में फोन रखना खतरनाक! शोध में दावा, जानिए मोबाइल फोन कहां रखना सही

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Methi Health Benefits: सर्दियों में रोज खाएं मेथी और डायबिटीज से लेकर जॉइंट पेन तक पा सकते है राहत

methi leaves benefits, Health Benefits Of Fenugreek Leaves, winter special,
लाइफस्टाइल

Radish Benefits: सर्दियों में मूली खाना क्यों है फायदेमंद? जानिए सेहत से लेकर सौंदर्य तक के लाभ

Radish,Radish Eating Benefits In hindi,Mooli khane ke Fayde,
लाइफस्टाइल

Alia Bhatt Weight Loss Secret : आलिया भट्ट ने इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैसे घटाया वजन, जानें डॉक्टर की राय, क्या यह सुरक्षित है और सही ढंग क्या है?

Alia Bhatt Weight Loss Secret
लाइफस्टाइल

Premanand Ji Maharaj Diet : डायलिसिस और PKD के बीच प्रेमानंद महाराज कैसे रहते हैं एक्टिव, जानें उनका खानपान

Premanand Ji Maharaj Diet
लाइफस्टाइल

Quitting Smoking: 40-50 की उम्र में स्मोकिंग छोड़ना दिमाग की सेहत के लिए हो सकता है फायदेमंद, नए शोध में खुलासा

Quitting Smoking,Is quitting smoking after 40 beneficial, Lifestyle news,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.