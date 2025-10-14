Phone in pocket side effects: पॉकेट में फोन रखना खतरनाक! शोध में दावा, जानिए मोबाइल फोन कहां रखना सही

Phone In Pocket Side Effects (Image Source: Gemini AI)
Phone In Pocket Dangers: आजकल फोन लोगों की जरूरत बन चुका है। अधिकतर लोग दिन में 12 से 15 घंटे फोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, ये स्वास्थय के लिए, आकों के लिए और दिमाग के लिए कितना खतरनाक होता है ये सब जानते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि फोन को पॉकेट में रखना भी हानिकारक हो सकता है? आइए जानते हैं कैसे।
कलकत्ता विश्वविद्यालय (सीयू) के प्राणि विज्ञान विभाग की आनुवंशिकी अनुसंधान इकाई और कोलकाता स्थित प्रजनन चिकित्सा संस्थान (आइआरएम) द्वारा की गई एक स्टडी में दावा किया गया है कि पैंट की जेब में लंबे समय तक मोबाइल रखने से पुरुष की प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है और यहां तक उनके नपुंसक होने का खतरा भी बढ़ जाता है।
ज्यादातर पुरुष मोबाइल फोन को अपने बाएं या दाएं जेब में रखते हैं। स्मार्टफोन वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, जो रेडिएशन पैदा करते हैं। ये रेडिएशन्स हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि, इससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। अध्ययन में पाया गया कि लैपटाप को गोद में रखने या मोबाइल को पैंट की जेब में रखने से उच्च-तीव्रता वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। ऐसे क्षेत्रों में अंडकोषों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से और उससे जुड़ी गर्मी से अंडकोषों के भीतर नाजुक ऊतकों को काफी नुकसान पहुंचता है, जिससे शुक्राणु-उत्पादक कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।
स्मार्टफोन रखने का सही तरीका एक बैग है। वहीं महिलाओं के लिए उनका पर्स सबसे बढ़िया ऑप्शन है। इसके अलावा पुरुष और महिला अपने हिप साइड पर फोन को रख सकते हैं ताकि नाजुक अंगों पर रेडिएशन का उतना असर न पड़े। हेल्थ एक्सपर्ट्स तो यहां तक कहते हैं कि फोन को सोते वक्त भी शरीर के पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे भी कई परेशानियां होती हैं।
