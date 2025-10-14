Phone in pocket side effects: पॉकेट में फोन रखना खतरनाक! शोध में दावा, जानिए मोबाइल फोन कहां रखना सही

ज्यादातर पुरुष मोबाइल फोन को अपने बाएं या दाएं जेब में रखते हैं। स्मार्टफोन वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, जो रेडिएशन पैदा करते हैं। ये रेडिएशन्स हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि, इससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। अध्ययन में पाया गया कि लैपटाप को गोद में रखने या मोबाइल को पैंट की जेब में रखने से उच्च-तीव्रता वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। ऐसे क्षेत्रों में अंडकोषों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से और उससे जुड़ी गर्मी से अंडकोषों के भीतर नाजुक ऊतकों को काफी नुकसान पहुंचता है, जिससे शुक्राणु-उत्पादक कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।