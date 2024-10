ऐसा क्या खास है, रणबीर-ऋतिक जैसों को पीछे छोड़ ये Old Actor दुनिया के सबसे हैंडसम पुरुषों में शामिल

जयपुर•Oct 15, 2024 / 06:40 pm• Ravi Gupta

Shah Rukh Khan Name In Most Handsome Men List 2024

Most Handsome Men In The World 2024: सोचिए, ब्रैड पिट या टॉम क्रूज भी इस लिस्ट में नहीं हैं। मगर दुनिया के सबसे हैंडसम पुरुषों की लिस्ट (Top 10 Handsome Men In The World 2024 List) में भारत के एक एक्टर का नाम शामिल है। ये एक्टर रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह नहीं है बल्कि एक पुराना एक्ट है, जो इन सबको पीछे छोड़ इस लिस्ट में शामिल हुआ है। दुनिया के सबसे हैंडसम पुरुषों की ये लिस्ट वैज्ञानिक तरीकों से तैयार की गई है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर इस एक्टर की लाइफस्टाइल में ऐसी क्या खास बात है कि ये इस लिस्ट में है।