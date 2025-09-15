Patrika LogoSwitch to English

Nagma Mirajkar: बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल को धमकाने वाली नगमा का कैसा है घर, 8M है फॉलोअर्स, जीती है लग्जरी लाइफ

Nagma Mirajkar: नगमा मिराजकर जो बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो में अपना शानदार प्रदर्शन दे रही हैं। बिग बॉस शो में तानिया मित्तल के साथ नागमा केवल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही नहीं बल्कि एक यूथ आइकॉन भी हैं। नगमा अपने लाइफस्टाइल और जुनून मेहनत से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी खूब छाई हुई है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 15, 2025

Nagma Mirajkar instagram , Nagma Mirajkar followers, Nagma Mirajkar,
Nagma Mirajkar digital creator lifestyle|फोटो सोर्स – nagmamirajkar/Instagram

Nagma Mirajkar Bigg Boss 19: सोशल मीडिया सेंसेशन नगमा मिराजकर (Nagma Mirajkar) इन दिनों बिग बॉस 19 का हिस्सा बनकर सुर्खियों में हैं। शो में हाल ही में उनका तान्या मित्तल के साथ झगड़ा खूब चर्चा में रहा। लेकिन कैमरे के पीछे नगमा सिर्फ कंटेंट क्रिएटर ही नहीं बल्कि एक लग्जरी लाइफ जीने वाली डिजिटल स्टार भी हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनकी लाइफस्टाइल किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं लगती।

सोशल मीडिया और यंग इन्फ्लुएंसर नगमा मिराजकर (Who is Nagma Mirajkar)

gaurav khanna earnings, गौरव खन्ना, बिग बॉस 19,Bigg Boss 19, gaurav khanna,

नगमा मिराजकर भारत की जानी-मानी इन्फ्लुएंसर, डांसर, फैशन ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टिक-टॉक से की थी और अपने डांस वीडियो और स्टाइलिश कंटेंट से लाखों दिल जीत लिए थे। टिक-टॉक बैन होने के बाद भी उन्होंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अपनी धाक बनाई और आज युवाओं की फेवरेट डिजिटल स्टार बन चुकी हैं।

नगमा की पढ़ाई-लिखाई (Nagma Mirajkar Education)


नगमा का जन्म 24 जनवरी 1992 को गुरुग्राम (हरियाणा) में एक मिडिल-क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन से ही उन्हें डांस, फैशन और परफॉर्मिंग आर्ट्स का शौक रहा। पढ़ाई में भी वह उतनी ही बेहतरीन थीं। उन्होंने M.Com और MBA (मार्केटिंग) की पढ़ाई की है। यानी क्रिएटिविटी और पढ़ाई का शानदार कॉम्बिनेशन उनके व्यक्तित्व में साफ झलकता है।

नगमा का परिवार और रिलेशनशिप (Nagma Mirajkar Family & Relationship)


नगमा हमेशा से अपने परिवार के करीब रही हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी झलक शेयर करती रहती हैं। उनका नाम लंबे समय से अवेज दरबार के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों की केमिस्ट्री फैंस को बेहद पसंद है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और म्यूजिक वीडियोज़ में उनकी जोड़ी अक्सर साथ नजर आती है।

ड्रीम हाउस जैसा है नगमा का मुंबई होम (Nagma Mirajkar modern home decor)

Nagma Mirajkar Mumbai home|फोटो सोर्स – nagmamirajkar/Instagram


हाल ही में नगमा ने अपने घर का एक होम टूर अपने फैंस के साथ शेयर किया, जिसमें उनके घर के मॉडर्न और स्टाइलिश डेकोर की झलक मिली। उनका घर मॉडर्न स्टाइल और पर्सनल टच का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। उन्होंने अपने यू-ट्यूब चैनल पर अपने होम टूर की शुरुआत एंट्रेंस से की, जहाँ ग्रीन कलर का एंट्रेंस, यूनिक नेमप्लेट और ऑर्गनाइज्ड शू रैक दिखाया। फिर इंटीरियर से होते हुए उनके डाइनिंग एरिया को भी दिखाया जहां उनकी फैमिली साथ में डिनर करती है। वहां ब्लैक डाइनिंग टेबल, रस्ट कलर की चेयर्स और Pinterest-स्टाइल डेकोरेशन है। सबसे खास बात यह है कि नगमा का सबसे पसंदीदा हिस्सा उनकी बालकनी है, जहां से सनसेट और नाइट व्यू दोनों बेहद खूबसूरत दिखते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने यह जगह अपने पैरेंट्स के लिए डिजाइन करवाई है ताकि वे सुबह-शाम चाय और अखबार का मजा ले सकें।

नगमा का नेट वर्थ (Nagma Mirajkar Net Worth)


सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट से नगमा खूब लोकप्रिय हैं। आपको बता दें कि नगमा सिर्फ नाम और फेम ही नहीं बल्कि अच्छी खासी कमाई भी करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका नेट वर्थ इस प्रकार है।

  • 2023: ₹12 करोड़
  • 2024: ₹16.5 करोड़
  • 2025: ₹20.5 करोड़

सोशल मीडिया फॉलोइंग

Indian influencer Nagma Mirajkar|फोटो सोर्स – nagmamirajkar/Instagram

नगमा सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट से धाक जमाए हुए हैं। उनके पास बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स हैं।

  • Instagram – 7.8+ मिलियन
  • YouTube – 1.8+ मिलियन
  • Facebook – 1+ मिलियन
  • Twitter – 1.5 लाख+
  • Moj/Reels – 5+ मिलियन

Updated on:

15 Sept 2025 02:24 pm

Published on:

15 Sept 2025 02:23 pm

Hindi News / Lifestyle News / Nagma Mirajkar: बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल को धमकाने वाली नगमा का कैसा है घर, 8M है फॉलोअर्स, जीती है लग्जरी लाइफ

