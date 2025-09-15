Nagma Mirajkar: बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल को धमकाने वाली नगमा का कैसा है घर, 8M है फॉलोअर्स, जीती है लग्जरी लाइफ



हाल ही में नगमा ने अपने घर का एक होम टूर अपने फैंस के साथ शेयर किया, जिसमें उनके घर के मॉडर्न और स्टाइलिश डेकोर की झलक मिली। उनका घर मॉडर्न स्टाइल और पर्सनल टच का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। उन्होंने अपने यू-ट्यूब चैनल पर अपने होम टूर की शुरुआत एंट्रेंस से की, जहाँ ग्रीन कलर का एंट्रेंस, यूनिक नेमप्लेट और ऑर्गनाइज्ड शू रैक दिखाया। फिर इंटीरियर से होते हुए उनके डाइनिंग एरिया को भी दिखाया जहां उनकी फैमिली साथ में डिनर करती है। वहां ब्लैक डाइनिंग टेबल, रस्ट कलर की चेयर्स और Pinterest-स्टाइल डेकोरेशन है। सबसे खास बात यह है कि नगमा का सबसे पसंदीदा हिस्सा उनकी बालकनी है, जहां से सनसेट और नाइट व्यू दोनों बेहद खूबसूरत दिखते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने यह जगह अपने पैरेंट्स के लिए डिजाइन करवाई है ताकि वे सुबह-शाम चाय और अखबार का मजा ले सकें।