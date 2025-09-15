Nagma Mirajkar: बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल को धमकाने वाली नगमा का कैसा है घर, 8M है फॉलोअर्स, जीती है लग्जरी लाइफ

Nagma Mirajkar Bigg Boss 19: सोशल मीडिया सेंसेशन नगमा मिराजकर (Nagma Mirajkar) इन दिनों बिग बॉस 19 का हिस्सा बनकर सुर्खियों में हैं। शो में हाल ही में उनका तान्या मित्तल के साथ झगड़ा खूब चर्चा में रहा। लेकिन कैमरे के पीछे नगमा सिर्फ कंटेंट क्रिएटर ही नहीं बल्कि एक लग्जरी लाइफ जीने वाली डिजिटल स्टार भी हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनकी लाइफस्टाइल किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं लगती।
नगमा मिराजकर भारत की जानी-मानी इन्फ्लुएंसर, डांसर, फैशन ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टिक-टॉक से की थी और अपने डांस वीडियो और स्टाइलिश कंटेंट से लाखों दिल जीत लिए थे। टिक-टॉक बैन होने के बाद भी उन्होंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अपनी धाक बनाई और आज युवाओं की फेवरेट डिजिटल स्टार बन चुकी हैं।
नगमा का जन्म 24 जनवरी 1992 को गुरुग्राम (हरियाणा) में एक मिडिल-क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन से ही उन्हें डांस, फैशन और परफॉर्मिंग आर्ट्स का शौक रहा। पढ़ाई में भी वह उतनी ही बेहतरीन थीं। उन्होंने M.Com और MBA (मार्केटिंग) की पढ़ाई की है। यानी क्रिएटिविटी और पढ़ाई का शानदार कॉम्बिनेशन उनके व्यक्तित्व में साफ झलकता है।
नगमा हमेशा से अपने परिवार के करीब रही हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी झलक शेयर करती रहती हैं। उनका नाम लंबे समय से अवेज दरबार के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों की केमिस्ट्री फैंस को बेहद पसंद है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और म्यूजिक वीडियोज़ में उनकी जोड़ी अक्सर साथ नजर आती है।
हाल ही में नगमा ने अपने घर का एक होम टूर अपने फैंस के साथ शेयर किया, जिसमें उनके घर के मॉडर्न और स्टाइलिश डेकोर की झलक मिली। उनका घर मॉडर्न स्टाइल और पर्सनल टच का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। उन्होंने अपने यू-ट्यूब चैनल पर अपने होम टूर की शुरुआत एंट्रेंस से की, जहाँ ग्रीन कलर का एंट्रेंस, यूनिक नेमप्लेट और ऑर्गनाइज्ड शू रैक दिखाया। फिर इंटीरियर से होते हुए उनके डाइनिंग एरिया को भी दिखाया जहां उनकी फैमिली साथ में डिनर करती है। वहां ब्लैक डाइनिंग टेबल, रस्ट कलर की चेयर्स और Pinterest-स्टाइल डेकोरेशन है। सबसे खास बात यह है कि नगमा का सबसे पसंदीदा हिस्सा उनकी बालकनी है, जहां से सनसेट और नाइट व्यू दोनों बेहद खूबसूरत दिखते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने यह जगह अपने पैरेंट्स के लिए डिजाइन करवाई है ताकि वे सुबह-शाम चाय और अखबार का मजा ले सकें।
सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट से नगमा खूब लोकप्रिय हैं। आपको बता दें कि नगमा सिर्फ नाम और फेम ही नहीं बल्कि अच्छी खासी कमाई भी करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका नेट वर्थ इस प्रकार है।
