Neela Drum: जिस नीले ड्रम में मिल रही पतियों की लाशें, असल में होता है इस काम में यूज

Neela Drum News: आजकल सोशल मीडिया पर आपने खूब सारे नीले प्लास्टिक के ड्रम (Blue Drum) वाले मीम्स और पोस्ट देखे होंगे। वजह है हाल ही में सामने आए कुछ खौफनाक मर्डर केस। यूपी के मेरठ में मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या के बाद, नीले ड्रम में लाश मिलने की खबर फैली। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर इस ड्रम का नाम ही हॉरर सिम्बल बन गया।
इसी तरह, राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले में एक मकान की छत पर पति की लाश नीले ड्रम में बरामद हुई। इसके बाद जयपुर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें पत्नी पर बड़े खुलासे हुए। इन घटनाओं के बाद लोगों के दिमाग में यह सवाल उठने लगा कि आखिर यह नीला ड्रम ही क्यों हर बार इस्तेमाल होता है? असलियत यह है कि नीले प्लास्टिक के ड्रम का असली काम कुछ और ही होता है। तो आइए जानते हैं क्या है इसका असली यूज।
नीले ड्रम देखने में भले ही साधारण लगते हों, लेकिन यह बेहद मजबूत और सुरक्षित माने जाते हैं। इनमें कई तरह की चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं, जैसे –
यानी यह ड्रम असल में औद्योगिक और घरेलू सामान को सुरक्षित स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं।
सुनंदा भोला, माइक्रोप्लास्टिक शोधकर्ता ने पत्रिका के साथ बातचीत में बताया कि नीला ड्रम दो प्रकार के होते हैं। एक इंडस्ट्रीयल यूज के लिए होता है और दूसरा घरेलू इस्तेमाल के लिए भी बनाया जाता है। अगर हम इंडस्ट्रीयल यूज वाले नीले ड्रम की बात करें तो वो एचडीपी (प्लास्टिक का एक प्रकार) होते हैं। ये बढ़िया गुणवत्ता वाला होता है। इसको अगर रीसायकल करने की बजाय घरेलू यूज के लिए लाया जाए तो सही रहेगा क्योंकि, ये लंबे समय तक चलेंगे। ये पर्यावरण के लिए भी सही रहेगा।
आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर ड्रम नीले रंग के ही होते हैं। दरअसल, नीला रंग यूवी (UV) किरणों से ज्यादा बचाव करता है। इससे ड्रम के अंदर रखे सामान पर सूरज की रोशनी का असर कम पड़ता है। इसी वजह से फूड और केमिकल इंडस्ट्री में यह भरोसेमंद माना जाता है। आजकल बाजार में काले और पारदर्शी ड्रम भी मिलने लगे हैं, लेकिन नीला ड्रम अब तक का स्टैंडर्ड बन चुका है।
ये ड्रम एचडीपीई (High Density Polyethylene) नाम के मजबूत प्लास्टिक से बनते हैं। यह प्लास्टिक इतना टिकाऊ होता है कि कई सालों तक खराब नहीं होता और खतरनाक केमिकल भी सह लेता है। इनका डिजाइन ऐसा होता है कि इन्हें आसानी से सील करके ले जाया जा सकता है। यही वजह है कि फैक्ट्रियों से लेकर गोदाम तक, हर जगह इनकी डिमांड रहती है।
नीले ड्रम सिर्फ सस्ते और टिकाऊ ही नहीं, बल्कि रीसायकल भी हो सकते हैं। यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद इन्हें अच्छी तरह धोकर दोबारा किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसकी कुछ खास खूबियां –