Neela Drum: जिस नीले ड्रम में मिल रही पतियों की लाशें, असल में होता है इस काम में यूज

सुनंदा भोला, माइक्रोप्लास्टिक शोधकर्ता ने पत्रिका के साथ बातचीत में बताया कि नीला ड्रम दो प्रकार के होते हैं। एक इंडस्ट्रीयल यूज के लिए होता है और दूसरा घरेलू इस्तेमाल के लिए भी बनाया जाता है। अगर हम इंडस्ट्रीयल यूज वाले नीले ड्रम की बात करें तो वो एचडीपी (प्लास्टिक का एक प्रकार) होते हैं। ये बढ़िया गुणवत्ता वाला होता है। इसको अगर रीसायकल करने की बजाय घरेलू यूज के लिए लाया जाए तो सही रहेगा क्योंकि, ये लंबे समय तक चलेंगे। ये पर्यावरण के लिए भी सही रहेगा।