Neem For Hair: स्कैल्प इंफेक्शन से छुटकारा दिला सकता है नीम, जानें उपयोग करने का आसान तरीका

Neem For Hair Growth: नीम भले ही स्वाद में कड़वा हो, लेकिन इसके फायदे बेहद मीठे हैं। बालों और स्कैल्प की समस्याओं जैसे डैंड्रफ, खुजली, जलन या इंफेक्शन में यह रामबाण इलाज है। नीम की पत्तियों में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण स्कैल्प को साफ और स्वस्थ रखते हैं, जिससे बाल मजबूत और हेल्दी बन सकते हैं।
नीम और नारियल तेल बालों के लिए बेहद असरदार घरेलू नुस्खा है। इस पैक को बनाने के लिए ताज़ी नीम की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना लें और इसमें 2 चम्मच नारियल तेल मिलाएं।
कैसे इस्तेमाल करें
इस पेस्ट को स्कैल्प पर लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद हल्के शैम्पू से बाल धो लें।
यह उपाय स्कैल्प को गहराई से पोषण देता है, डैंड्रफ हटाता है और बालों का झड़ना भी कम करता है।
नीम का पानी बालों के लिए फायदेमंद होता है। इसके लिए 10–12 नीम की पत्तियां लें और उन्हें पानी में डालकर 10 मिनट तक उबालें। जब पानी हल्का हरा हो जाए, तो इसे ठंडा कर छान लें।
कैसे इस्तेमाल करें
बाल धोने के बाद इस पानी से स्कैल्प को अच्छी तरह से धो लें। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करने से डैंड्रफ और स्कैल्प इंफेक्शन धीरे-धीरे कम हो जाते हैं।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।