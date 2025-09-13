Egg Coffee Curd Hair Mask: अंडा, कॉफी और दही से पा सकते हैं मजबूत और चमकदार बाल, बनाएं ये नेचुरल हेयर मास्क

Egg Coffee Curd Hair Mask: सुंदर और खूबसूरत बाल हर किसी की पर्सनैलिटी को निखार देते हैं। हर किसी की चाहत होती है कि उसके बाल हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहें, लेकिन आजकल के स्ट्रेस भरे लाइफस्टाइल, गलत खानपान, पॉल्यूशन और बालों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स बालों को रूखा और बेजान बना देते हैं। अगर आप भी बालों के झड़ने, रूखेपन या डैंड्रफ की परेशानी से परेशान हैं, तो कुछ नेचुरल नुस्खों का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है। यहां हम कॉफी, दही और अंडे का असरदार हेयर मास्क बता रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आपके बालों के लिए वाकई में लाभकारी साबित हो सकता है।
अंडा (Egg): अंडा बालों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि इसमें बायोटिन की मात्रा भरपूर होती है, जो बालों की जड़ों को पोषण देता है और टूटने से बचाता है।
कॉफी (Coffee): कॉफी में मौजूद कैफीन स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे हेयर ग्रोथ बेहतर होती है और बाल घने दिखते हैं।
दही (Curd): दही एक नेचुरल कंडीशनर है, जो रूखे और बेजान बालों को मुलायम व हाइड्रेट करता है। साथ ही यह डैंड्रफ को भी कम करने में मददगार हो सकता है।
एक कटोरे में एक अंडा तोड़कर अच्छे से फेंट लें और उसमें दो चम्मच कॉफी पाउडर मिलाएं। इसके बाद इसमें तीन चम्मच दही डालकर एक स्मूद पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को ब्रश या हाथों की मदद से बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छी तरह लगाएं और 30–40 मिनट तक लगा रहने दें। निर्धारित समय बाद बालों को हल्के माइल्ड शैम्पू से धोकर साफ कर लें।