Neem Juice Side Effects: नीम का जूस पीने से मिलते हैं कई फायदे, लेकिन होते हैं ये 3 नुकसान भी

Neem Juice Side Effects: हमारे आस-पास कई ऐसे पेड़-पौधे मौजूद हैं जो कई औषधीय गुणों से भरपूर हैं, जैसे नीम के पत्ते। जिन्हें हम कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे नीम के पानी से नहाना, चेहरे और स्किन केयर में इसका उपयोग करना, साथ ही इसका काढ़ा भी पीते हैं। यह एक नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करता है जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी तंदरुस्त रहता है। लेकिन, कुछ मामलों में इसका नुकसान भी देखने को मिल सकता है, खासतौर पर जब इसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए या बिना जानकारी के उपयोग किया जाए। ऐसे में आइए जानते हैं नीम का पानी पीने के फायदे और नुकसान।
नीम के पानी में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन C, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम, सोडियम और फाइटोकेमिकल्स की मात्रा मौजूद होती है। ये जरूरी पोषक तत्व शरीर के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।
अगर पेट अक्सर खराब रहता है या गैस और अपच की समस्या होती है, तो नीम का जूस फायदेमंद हो सकता है। यह शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है और पेट की सफाई में मदद करता है। इसके अलावा यह सूजन और अपच जैसी परेशानियों को भी कम करता है।
नीम का जूस बालों और स्कैल्प की कई परेशानियों को दूर कर सकता है। इसमें मौजूद एंटीफंगल गुण डैंड्रफ और इन्फेक्शन से छुटकारा दिलाते हैं। इसे पीने से सिर में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे बाल मजबूत और घने बनते हैं।
डायबिटीज के मरीजों के लिए नीम का जूस किसी दवा से कम नहीं। इसमें मौजूद तत्व इंसुलिन को एक्टिव करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर भी सीमित मात्रा में इसके सेवन की सलाह देते हैं।
लिवर शरीर का डिटॉक्स सेंटर है और नीम का जूस इस अंग को मजबूत बनाने का काम करता है। इसमें पाए जाने वाले यौगिक लिवर की सूजन को कम करते हैं और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। यह फैटी लिवर और हेपेटाइटिस जैसे मामलों में भी सहायक माना जाता है।
खाली पेट या बहुत ज्यादा मात्रा में नीम का जूस पीना उल्टा असर डाल सकता है। इससे पेट दर्द, सूजन और दस्त की समस्या बढ़ सकती है।
कुछ लोगों को नीम के जूस से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इससे स्किन पर दाने, खुजली या सूजन आ सकती है। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
गर्भवती महिलाओं को नीम का जूस नहीं पीना चाहिए। प्राचीन समय से ही माना जाता है कि इसका असर गर्भपात तक करवा सकता है। इतना ही नहीं, यह पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर भी असर डाल सकता है, इसलिए जो कपल्स परिवार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।