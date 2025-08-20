Neem Juice Side Effects: नीम का जूस पीने से मिलते हैं कई फायदे, लेकिन होते हैं ये 3 नुकसान भी

Neem Juice Side Effects: हमारे आस-पास कई ऐसे पेड़-पौधे मौजूद हैं जो कई औषधीय गुणों से भरपूर हैं, जैसे नीम के पत्ते। जिन्हें हम कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे नीम के पानी से नहाना, चेहरे और स्किन केयर में इसका उपयोग करना, साथ ही इसका काढ़ा भी पीते हैं। यह एक नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करता है जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी तंदरुस्त रहता है। लेकिन, कुछ मामलों में इसका नुकसान भी देखने को मिल सकता है, खासतौर पर जब इसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए या बिना जानकारी के उपयोग किया जाए। ऐसे में आइए जानते हैं नीम का पानी पीने के फायदे और नुकसान।