Nepal PM Balen Shah नहीं तोड़ पाए युवा PM का रिकॉर्ड, 24 की उम्र में ये शख्स बना था प्रधानमंत्री

Nepal PM Balen Shah : आखिरकार नेपाल की Gen Z सरकार बनकर तैयार है। आज बालेन शाह ने बतौर नेपाल प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण (Nepal PM Oath) किया। कहा जा रहा है कि ये सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। पर, सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री (Youngest Prime Minister) का रिकॉर्ड एक 24 साल के ब्रिटिश लड़के के नाम पर दर्ज है। इस रिकॉर्ड को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया।