Karwa Chauth Mehndi Party: करवा चौथ पर छाया मेहंदी का नया ट्रेंड! पंजाब से दिल्ली तक देखें किस शहर में कितना चार्ज

Karwa Chauth Mehndi Party: करवा चौथ 2025 पर मेहंदी का नया ट्रेंड सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। पंजाब में मेहंदी पार्टी का क्रेज, दिल्ली और जयपुर में मेहंदी लगाने की कीमतें और 2025 के लेटेस्ट डिजाइन जानें इस लेख में।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 09, 2025

Karwa Chauth Mehndi Party

Karwa Chauth Mehndi Party (photo- gemini ai)

Karwa Chauth Mehndi Party: करवा चौथ का त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये एक संस्कृति है। जिसमें सुहागिन महिलाएं आपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं सोलह श्रृगांर भी करती है। इन्हीं में से एक है मेंहदी लगवाना। आजकल सुहागिन महिलाएं सिर्फ हाथों में मेहंदी लगवाना नहीं चाहतीं, बल्कि एक छोटी मेहंदी पार्टी रखना चाहती हैं। खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के बड़े शहरों में यह ट्रेंड तेजी से फैल रहा है।

पंजाब में परंपरागत रूप से मेहंदी लगाने की शाम व्रती महिलाएं मिल-बैठ कर करती थीं। लेकिन अब इस रिवाज ने मीठी-मिठी बेरोजगारियों के साथ एक मेहंदी पार्टी रूप ले लिया है। जिसमें महिलाएं एक दूसरे के घर इकट्ठा होती हैं, संगीत होता है, हल्की-फुल्की नाश्ता और गपशप के बीच एक-दूसरे के हाथों में मेहंदी लगवाती हैं। इस तरह का मिलन-समारोह कॉलेज गिर्ल्स, बहुएँ, बहनें सब शामिल होती हैं।

पंजाब की मेहंदी पार्टी संस्कृति

सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे इंस्टाग्राम और होम वीडियो ऐप्स पर Karwa Chauth Mehendi Party के रील्स और कहानियां खूब वायरल होती हैं, जहां महिलाएं अपनी मेहंदी डिजाइन्स दिखाती हैं, “चन्नी और चंद्रमा डिजाइन” के ट्रेंड साझा करती हैं। यही कारण है कि अब हर शहर में ये ट्रेंड लोकप्रिय हो गया है।

दिल्ली और जयपुर में मेहंदी रेट्स

दिल्ली और NCR में औसतन एक हाथ की मेहंदी की दर 1,500 से 3,000 तक होती है, पैकेज और डिज़ाइन की जटिलता पर निर्भर। ब्राइडल और विशेष पैकेज में कलाकार 3,000 से 15,000 तक चार्ज ले सकते हैं। जयपुर में मेहंदी पैकेज लागत काफी विविध है कुछ पैकेज सिर्फ 200 से शुरू होते हैं, तो कुछ उच्च कलाकारों की सेवाएं 4,000 या उससे अधिक तक जाती हैं। ब्राइडल मेहंदी (पूरा हाथ, झरिया डिजाइन) जयपुर में 2,500 से लेकर 7,500 तक तक जाती है। इस तरह, अगर आप हल्की मेहंदी डिजाइन चुनें या फिंगर-डिजाइन, दर कम आएगी। अगर भरपूर पैटर्न, ब्लॉसम-लेस व विस्तृत झरियां तो दाम अधिक होंगे।

आधुनिक डिजाइन और सोशल मीडिया ट्रेंड्स

2025 के इस करवा चौथ पर मेहंदी डिजाइन भी बदले हैं। चंद्र-छलनी (moon + sieve) जैसे थीमैटिक डिज़ाइन खास चलन में हैं, जिसमें हथेली पर चांद-छलनी जैसा पैटर्न बनता है। मिनिमल और आधुनिक अरबी-फ्यूजन स्टाइल डिजाइन्स भी बहुत लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया पर महिलाओं द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों में नेगेटिव स्पेस डिजाइन , मूर्तियां, नामों की रूप-रेखाएं और पति-पत्नी की छोटी झलकें शामिल होती हैं। ये डिजाइन्स लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं।

करवा चौथ पर मेहंदी लगवाना अब सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं एक फैशन स्टेटमेंट और सोशल इवेंट बन चुका है। चाहे आप दिल्ली हों या जयपुर या पंजाब की किसी रीत-रिवाज वाले कस्बे में यदि आप समय रहते बुकिंग करें और डिजाइन पहले तय करें, तो आपके मेहंदी का अनुभव यादगार बनेगा।

Updated on:

09 Oct 2025 03:06 pm

Published on:

09 Oct 2025 02:48 pm

Hindi News / Lifestyle News / Karwa Chauth Mehndi Party: करवा चौथ पर छाया मेहंदी का नया ट्रेंड! पंजाब से दिल्ली तक देखें किस शहर में कितना चार्ज

