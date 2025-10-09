Karwa Chauth Mehndi Party: करवा चौथ पर छाया मेहंदी का नया ट्रेंड! पंजाब से दिल्ली तक देखें किस शहर में कितना चार्ज

दिल्ली और NCR में औसतन एक हाथ की मेहंदी की दर 1,500 से 3,000 तक होती है, पैकेज और डिज़ाइन की जटिलता पर निर्भर। ब्राइडल और विशेष पैकेज में कलाकार 3,000 से 15,000 तक चार्ज ले सकते हैं। जयपुर में मेहंदी पैकेज लागत काफी विविध है कुछ पैकेज सिर्फ 200 से शुरू होते हैं, तो कुछ उच्च कलाकारों की सेवाएं 4,000 या उससे अधिक तक जाती हैं। ब्राइडल मेहंदी (पूरा हाथ, झरिया डिजाइन) जयपुर में 2,500 से लेकर 7,500 तक तक जाती है। इस तरह, अगर आप हल्की मेहंदी डिजाइन चुनें या फिंगर-डिजाइन, दर कम आएगी। अगर भरपूर पैटर्न, ब्लॉसम-लेस व विस्तृत झरियां तो दाम अधिक होंगे।