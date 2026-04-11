यहां लड़कियों की एक नहीं बल्कि 3 बार होती है शादी, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

Newari Girl 3 Marriages Ritual: शादी किसी भी इंसान के जीवन का एक बेहद खूबसूरत पल होता है, इसीलिए लोग इसे हमेशा सोच-समझकर करने की सलाह देते हैं। हर धर्म में शादी से जुड़ी अपनी कुछ रस्में और मान्यताएं होती हैं, जिनका पालन करना जरूरी माना जाता है। वैसे तो आमतौर पर एक इंसान की शादी एक ही बार होती है, लेकिन किसी वजह से अलग होने या तलाक के बाद लोग दूसरी शादी करते हैं। पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी लड़की की तीन बार शादी की जाती है? सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आज के इस लेख में हम शादी की एक ऐसी ही रस्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां लड़कियों की तीन बार शादी की जाती है और यह रिवाज अपनी इसी खासियत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।