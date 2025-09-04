Patrika LogoSwitch to English

Onam 2025 Wishes: ओणम पर पुकलम रंग-बिरंगे फूलों से…अपने प्रियजनों को भेजें शुभकामनाएं, विशेज और कोट्स

Onam 2025 Wishes: ओणम 2025 पर अपने दोस्तों और परिवार को दें खास शुभकामनाएं। यहां पढ़ें ओणम संदेश, विशेज और कोट्स जिन्हें आप सोशल मीडिया और मैसेज में शेयर कर सकते हैं।

भारत

Sep 04, 2025

Onam 2025
Onam 2025 (photo- freepik)

Onam 2025 Wishes: ओणम दक्षिण भारत, खासकर केरल का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार है। यह त्योहार हर साल हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ओणम का पर्व भगवान महाबली और वामन अवतार की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग फूलों की सजावट (pookalam design), नाव दौड़, सांस्कृतिक नृत्य और विशेष ओणम साद्य (Onam Sadya Dishes) का आयोजन करते हैं। इस शुभ पर्व पर अपने प्रियजनों और दोस्तों को शुभकामनाएं, संदेश और कोट्स भेजकर उनका दिन और खास बनाया जा सकता है।

ओणम विशेज (Onam Wishes)

Onam Wishes (photo- patrika)

खुशियों और समृद्धि से आपका जीवन महके, ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं।

ओणम के इस पर्व पर आपके जीवन में सुख-शांति और प्रेम का दीप जले।

ईश्वर करे आपके घर में हमेशा खुशियों की बहार बनी रहे। हैप्पी ओणम!

ओणम का यह पर्व आपके जीवन में नई उमंग और उत्साह लेकर आए।

भगवान महाबली का आशीर्वाद आपके जीवन को सफल और मंगलमय बनाए।

ओणम कोट्स (Onam Quotes)

Onam Quotes (photo- patrika)

"ओणम सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि खुशियों और साथ मिलकर जीने का एहसास है।"

"ओणम हमें सिखाता है कि सच्चा सुख अपने परिवार और अपनों संग रहकर ही मिलता है।"

"जैसे ओणम पर पुकलम रंग-बिरंगे फूलों से सजता है, वैसे ही आपका जीवन भी खुशियों से खिले।"

"ओणम का पर्व हमें कृतज्ञता, अपनापन और प्रेम की याद दिलाता है।"

"हर ओणम हमें सिखाता है कि जीवन में प्यार और एकता सबसे बड़ा आशीर्वाद है।"

"ओणम पर जगमगाती दीयों की तरह आपका जीवन भी नई रोशनी से भर जाए।"

"ओणम सिर्फ भगवान महाबली की याद नहीं, बल्कि हमारे जीवन में सद्भाव का संदेश भी है।"

"इस ओणम आपका हर दिन हो रंगों से भरा और हर पल खुशियों से सजा।"

"ओणम का त्योहार हमें सिखाता है कि सादगी और भक्ति ही जीवन को सुंदर बनाते हैं।"

"हर ओणम हमें यह याद दिलाता है कि खुशियाँ बाँटने से ही बढ़ती हैं।"

ओणम 2025 संदेश (Onam 2025 Messages in Hindi)

Onam 2025 Messages in Hindi (photo- patrika)

इस ओणम पर आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि की बहार आए। शुभ ओणम 2025!

ओणम का पर्व आपके घर-आंगन को सुख, शांति और प्रेम से भर दे।

भगवान महाबली का आशीर्वाद आपको जीवन में सफलता और आनंद प्रदान करे।

ओणम का यह शुभ अवसर आपके जीवन को रंगों और खुशियों से सजा दे।

ओणम के पावन दिन पर आपके सारे सपने पूरे हों और घर में सुख-शांति बनी रहे।

ओणम हमें भाईचारे, एकता और प्रेम का संदेश देता है। आइए इसे पूरे हर्षोल्लास से मनाएँ।

ओणम का पर्व आपके जीवन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर दे।

ओणम के अवसर पर आपके घर में हर पल मंगलमय हो और जीवन में खुशियों का संचार हो।

ओणम आपके परिवार में सौहार्द, प्रेम और एकता का दीप जलाए।

इस ओणम पर खुशियां आपके कदम चूमे और जीवन में हमेशा सुख-समृद्धि बनी रहे।

