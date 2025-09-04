Onam 2025 Wishes: ओणम पर पुकलम रंग-बिरंगे फूलों से…अपने प्रियजनों को भेजें शुभकामनाएं, विशेज और कोट्स

Onam 2025 Wishes: ओणम दक्षिण भारत, खासकर केरल का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार है। यह त्योहार हर साल हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ओणम का पर्व भगवान महाबली और वामन अवतार की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग फूलों की सजावट (pookalam design), नाव दौड़, सांस्कृतिक नृत्य और विशेष ओणम साद्य (Onam Sadya Dishes) का आयोजन करते हैं। इस शुभ पर्व पर अपने प्रियजनों और दोस्तों को शुभकामनाएं, संदेश और कोट्स भेजकर उनका दिन और खास बनाया जा सकता है।