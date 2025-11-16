Pigeon Dropping Disease: कबूतरों की बीट फैलाती है कई बीमारियां, जानिए बिना झंझट के इन 5 नेचुरल तरीकों से कैसे रखें उन्हें दूर

Pigeon Dropping Disease: कबूतर देखने में भले Harmless लगते हों, लेकिन उनकी बीट से फैलने वाले बैक्टीरिया और फंगस कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। फ्लैट या अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए बालकनी में कबूतरों का बैठना और उनकी गंदगी साफ करना रोज की परेशानी बन जाता है। ये न सिर्फ बदबू बढ़ती है, बल्कि लगातार सफाई की झंझट भी थका देती है। ऐसे में अच्छी बात यह है कि बिना किसी केमिकल या नुकसानदायक स्प्रे के, कुछ प्राकृतिक तरीकों से कबूतरों को आपकी बालकनी से दूर रखा जा सकता है।