Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Pippali for Weight Loss: पेट की चर्बी घटाने के लिए पिप्पली के फायदे और इसे खाने का आसान तरीका

Pippali for Weight Loss: आजकल के बिजी शेड्यूल और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण वजन बढ़ना आम समस्या बन चुकी है। ऐसे में पिप्पली (Pippali), जो कि एक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, वजन घटाने में मदद कर सकती है। जानिए कैसे।

भारत

MEGHA ROY

Sep 27, 2025

pippali, Weight Loss, Health, Metabolism Booster, Natural Weight Loss,
Home remedies for weight loss with Pippali|फोटो सोर्स – Freepik

Pippali for Weight Loss: आजकल के बिजी शेड्यूल और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण वजन बढ़ना आम समस्या बन चुकी है। लोग जिम, डाइटिंग और कई महंगे सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन अक्सर मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता। ऐसे में आयुर्वेद एक प्राकृतिक और सुरक्षित रास्ता दिखाता है। यही कारण है कि पिप्पली आजकल फिर से चर्चा में है। आइये जनते है इसके फयदे और सेकंड के सही तरिके को।

पिप्पली क्या है और क्यों है खास?

पिप्पली, जिसे अंग्रेजी में Long Pepper कहा जाता है, काली मिर्च जैसी दिखती है लेकिन आकार में लंबी होती है। आयुर्वेद में इसे “दीपन” और “पाचन” गुणों के लिए जाना जाता है। इसका मतलब है कि यह भूख और पाचन दोनों को संतुलित करती है।पिप्पली में मौजूद सक्रिय तत्व पिपरिन (Piperine) शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करने, पाचन को दुरुस्त करने और अतिरिक्त फैट को जलाने में मददगार होते हैं।

वजन घटाने के लिए पिप्पली कैसे असरदार है?

  • शरीर से गंदगी और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर कर वजन कम करने में मदद करती है।
  • सही पाचन से शरीर में फैट स्टोर होने की संभावना घटती है।
  • पिप्पली शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता को बढ़ाती है।
  • यह बार-बार लगने वाली भूख को कम करती है, जिससे ओवरईटिंग नहीं होती।

पिप्पली का सेवन करने के आसान तरीके

शहद के साथ पिप्पली पाउडर


सुबह खाली पेट एक चम्मच शहद में ¼ चम्मच पिप्पली पाउडर मिलाकर लेने से फैट बर्निंग प्रक्रिया तेज होती है। ध्यान रखें कि पिप्पली का सेवन खाली पेट करना सबसे ज्यादा असरदार माना गया है, क्योंकि इस समय यह शरीर में बेहतर तरीके से काम करती है और वजन घटाने में मदद करती है।

पिप्पली का काढ़ा

3-4 पिप्पली को पानी में उबालें और जब पानी आधा रह जाए, तो इसे छानकर पिएं। यह उपाय शरीर को detox करने में मदद करता है और वजन घटाने में असरदार माना जाता है।

सावधानियां

  • पिप्पली का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में ही करें।
  • प्रेग्नेंट महिलाओं, छोटे बच्चों और किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।
  • ज्यादा मात्रा में लेने पर यह एसिडिटी या पेट में जलन भी कर सकती है।

ये भी पढ़ें

Tea for Weight Loss : डाइटिंग की जरूरत नहीं, ये चाय घटा सकती है वजन और कोलेस्ट्रॉल में भी फायदेमंद
लाइफस्टाइल

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

27 Sept 2025 01:24 pm

Hindi News / Lifestyle News / Pippali for Weight Loss: पेट की चर्बी घटाने के लिए पिप्पली के फायदे और इसे खाने का आसान तरीका

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.