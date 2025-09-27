Pippali for Weight Loss: पेट की चर्बी घटाने के लिए पिप्पली के फायदे और इसे खाने का आसान तरीका

Pippali for Weight Loss: आजकल के बिजी शेड्यूल और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण वजन बढ़ना आम समस्या बन चुकी है। लोग जिम, डाइटिंग और कई महंगे सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन अक्सर मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता। ऐसे में आयुर्वेद एक प्राकृतिक और सुरक्षित रास्ता दिखाता है। यही कारण है कि पिप्पली आजकल फिर से चर्चा में है। आइये जनते है इसके फयदे और सेकंड के सही तरिके को।
पिप्पली, जिसे अंग्रेजी में Long Pepper कहा जाता है, काली मिर्च जैसी दिखती है लेकिन आकार में लंबी होती है। आयुर्वेद में इसे “दीपन” और “पाचन” गुणों के लिए जाना जाता है। इसका मतलब है कि यह भूख और पाचन दोनों को संतुलित करती है।पिप्पली में मौजूद सक्रिय तत्व पिपरिन (Piperine) शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करने, पाचन को दुरुस्त करने और अतिरिक्त फैट को जलाने में मददगार होते हैं।
सुबह खाली पेट एक चम्मच शहद में ¼ चम्मच पिप्पली पाउडर मिलाकर लेने से फैट बर्निंग प्रक्रिया तेज होती है। ध्यान रखें कि पिप्पली का सेवन खाली पेट करना सबसे ज्यादा असरदार माना गया है, क्योंकि इस समय यह शरीर में बेहतर तरीके से काम करती है और वजन घटाने में मदद करती है।
3-4 पिप्पली को पानी में उबालें और जब पानी आधा रह जाए, तो इसे छानकर पिएं। यह उपाय शरीर को detox करने में मदद करता है और वजन घटाने में असरदार माना जाता है।