2 घंटे का 11 करोड़ लेते हैं Prashant Kishor, जानिए कितनी है संपत्ति और कौन-कौन है परिवार में

किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने पिछले तीन साल में 241 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें से उन्होंने 10 साल तक बिहार की प्रणाली सुधार और जनसुराज पार्टी के कामों में उपयोग करने का संकल्प लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी सलाहकारी सेवाओं का दायरा कई उद्योगों में फैला हुआ है और उनका हर पैसा पूरी तरह से वैध है। प्रशांत किशोर दो घंटे की सलाह पर 11 करोड़ तक चार्ज करते हैं, उनकी कुल कमाई पिछले तीन साल में 241 करोड़ रुपये रही है, जिसमें से वे बड़ी राशि पार्टी और बिहार सुधार के कामों में लगा रहे हैं। उनका परिवार और व्यक्तिगत संपत्ति भी पूरी तरह कानूनी रूप से ट्रैक की जा रही है।