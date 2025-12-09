Premature Greying of Hair: सफेद बाल अब नहीं बढ़ेंगे! डाइट में शामिल करें ये 5 प्राकृतिक ‘मेलानिन सुपरफूड्स’

Premature Greying of Hair: आजकल कम उम्र में ही बाल सफेद (Grey Hair) होने की समस्या तेजी से बढ़ रही है। तनाव, गलत खानपान, नींद की कमी और पोषक तत्वों की कमी के कारण बालों का नेचुरल रंग समय से पहले ही उड़ने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे प्राकृतिक फूड्स हैं जो शरीर में मेलानिन के स्तर को बढ़ाकर बालों को अंदर से मजबूत बनाते हैं और ग्रे होने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। अगर आप सफेद बालों को बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो अपनी रोजमर्रा की डाइट में इन 5 नेचुरल फूड्स को जरूर शामिल करें असर आपको कुछ ही हफ्तों में दिखना शुरू हो सकता है।