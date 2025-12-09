Premature Greying of Hair: सफेद बाल अब नहीं बढ़ेंगे! डाइट में शामिल करें ये 5 प्राकृतिक ‘मेलानिन सुपरफूड्स’

Premature whitening hair cure|फोटो सोर्स – Freepik
Premature Greying of Hair: आजकल कम उम्र में ही बाल सफेद (Grey Hair) होने की समस्या तेजी से बढ़ रही है। तनाव, गलत खानपान, नींद की कमी और पोषक तत्वों की कमी के कारण बालों का नेचुरल रंग समय से पहले ही उड़ने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे प्राकृतिक फूड्स हैं जो शरीर में मेलानिन के स्तर को बढ़ाकर बालों को अंदर से मजबूत बनाते हैं और ग्रे होने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। अगर आप सफेद बालों को बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो अपनी रोजमर्रा की डाइट में इन 5 नेचुरल फूड्स को जरूर शामिल करें असर आपको कुछ ही हफ्तों में दिखना शुरू हो सकता है।
पालक, केल, कॉलर्ड ग्रीन्स या स्विस चार्ड जैसी हरी सब्जियाँ विटामिन C, आयरन, बीटा-कैरोटीन और फोलेट से भरपूर होती हैं। ये पोषक तत्व न सिर्फ शरीर में मेलानिन बनने में मदद करते हैं, बल्कि स्किन और हेयर सेल्स की रिपेयर भी तेज करते हैं।इनका इस्तेमाल आसान है चाहे सूप में डालें, सलाद बनाएं या सुबह की ग्रीन स्मूदी में मिलाएँ, फ़र्क़ आपको दिखने लगेगा।
हर रसोई की शान, टमाटर लाइकोपीन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट से भरे होते हैं। यह तत्व सूरज की हानिकारक किरणों से स्किन और हेयर को बचाता है और मेलानिन को कम होने से रोकता है।टमाटर का सूप, घर का बना सॉस, या हल्का भुना हुआ टमाटर इसे किसी भी तरह डाइट में शामिल करें, आपको फायदा होगा।
अंडों में मौजूद प्रोटीन, विटामिन B12 और टायरोसिन मेलानिन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही यह हेयर फॉल को भी कम करने में मदद करते हैं।अगर हर सुबह एक उबला अंडा पालक या किसी ग्रीन जूस के साथ लिया जाए, तो बालों की मजबूती और रंग दोनों में सुधार दिख सकता है।
कद्दू के बीज (Pumpkin Seeds) जिंक, विटामिन E और प्राकृतिक मेलानिन से भरपूर होते हैं। ये हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाते हैं और स्कैल्प की सेहत बेहतर करते हैं।इन्हें सलाद, स्मूदी बाउल या ग्रेनोला में मिलाएं कुछ ही महीनों में अंतर महसूस होगा।
भीगे हुए बादाम विटामिन E का बेहतरीन स्रोत हैं, जो बालों और स्किन दोनों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। यह न सिर्फ बालों की क्वालिटी सुधारता है, बल्कि रूखेपन और स्कैल्प की समस्याओं को भी कम करता है।सुबह दो भीगे बादाम खाने की आदत बना लें या फिर इसे सलाद और ओट्स पर टॉपिंग की तरह इस्तेमाल करें।
