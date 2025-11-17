Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Grey Hair: क्या एक सफेद बाल उखाड़ने से बढ़ जाते हैं कई और? डॉक्टर ने दिया साफ जवाब

Grey Hair: सफेद बाल दिखना कम उम्र में कई लोगों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। ऐसे में अक्सर मन में यह सवाल भी उठता है कि क्या एक सफेद बाल तोड़ने से दस और उग आते हैं?

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 17, 2025

hair ageing signs, grey hair expert advice, grey hair care tips,

Truth about plucking white hair|फोटो सोर्स –Freepik

Grey Hair: सफेद बाल दिखना कई लोगों के लिए चिंता की वजह बन जाता है, खासकर जब उम्र कम हो। ऐसे में पहला रिएक्शन होता है “चलो इसे उखाड़ देते हैं!” लेकिन इसके साथ ही एक डर भी जुड़ा रहता है कि कहीं एक बाल उखाड़ने से दस और तो नहीं उग आएंगे। यही वजह है कि इस सवाल पर तरह–तरह की बातें फैल गई हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई एक सफेद बाल को प्लक करने से बाकी बाल तेजी से सफेद होने लगते हैं?इसी सवाल का जवाब देने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. शिवांगी राणा ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में साफ बताया कि आखिर सफेद बाल उखाड़ने पर वास्तव में होता क्या है।

क्या एक बाल उखाड़ने से बढ़ जाते हैं और भी कई? सच क्या है?

अक्सर लोग कहते हैं कि “एक सफेद बाल उखाड़ोगे तो दस और निकल आएंगे।” लेकिन क्या यह बात सच है?डॉ. राणा इस मिथक को साफ-साफ खारिज करती हैं। उनका कहना है कि यह पूरी तरह गलत धारणा है। हर बाल का फॉलिकल अपने-आप काम करता है और एक बार में सिर्फ एक ही बाल बनाता है। इसलिए एक बाल उखाड़ने से आसपास के फॉलिकल्स सफेद बाल बनाने नहीं लगते।

क्या सफेद बाल उखाड़ना ठीक है?

अब सवाल ये कि अगर इससे सफेद बाल नहीं बढ़ते, तो क्या हम उन्हें बेझिझक उखाड़ सकते हैं?इसके जवाब में डॉक्टर सावधान करती हैं उखाड़ने से नए बाल नहीं बढ़ेंगे, बल्कि नुकसान ज्यादा हो सकता है।जब आप कोई बाल खींचकर निकालते हैं, तो फॉलिकल को चोट पहुंचती है। कई बार ऐसा भी होता है कि वहां से दोबारा बाल ही नहीं उगता। यानी सफेद बाल तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बालों की संख्या जरूर कम हो सकती है। इसलिए बार-बार बाल उखाड़ना सही नहीं है।

समय से पहले सफेद बाल क्यों होते हैं?

आजकल कम उम्र में ही सफेद बाल दिखने लगे हैं, और इसके पीछे जेनेटिक्स, खान-पान, पर्यावरण और समग्र सेहत जैसे कई कारण हो सकते हैं। डॉ. राणा के अनुसार, अगर 25 साल से पहले बाल सफेद होने लगें, तो खास सीरम, ऐंटिऑक्सिडेंट्स या दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए डर्मैटोलॉजिस्ट से सलाह लेना जरूरी है।वहीं 25 साल के बाद सफेद बाल आना एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। ऐसे में आप चाहें तो उन्हें अपनाएं या हेयर कलर का इस्तेमाल करें दोनों ही पूरी तरह ठीक और सामान्य विकल्प हैं।

ये भी पढ़ें

Gray Hair and Cancer: बाल सफेद होना और कैंसर को लेकर नई स्टडी में खुलासा, जानिए ये सही है या नहीं?
स्वास्थ्य
premature grey hair causes grey hair health risk, does grey hair cause cancer, grey hair and skin cancer,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Nov 2025 01:47 pm

Hindi News / Health / Grey Hair: क्या एक सफेद बाल उखाड़ने से बढ़ जाते हैं कई और? डॉक्टर ने दिया साफ जवाब

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Healthy Lifestyle Tips: आज की भागदौड़ में फिट रहना मुश्किल? अपनाएं ये 5 आसान हेल्थ हैबिट्स

Healthy Living Tips, Daily Wellness Habits, Quick Health Tips,
लाइफस्टाइल

Warning Signs on Tongue: हेल्थ अलर्ट! आपकी जीभ बता रही है आपका अंदरूनी स्वास्थ्य, ध्यान दें इन संकेतों पर

tongue warning signs, tongue health signs, what your tongue says about your health,
स्वास्थ्य

National Epilepsy Day: 44% लोग जानते भी नहीं, लेकिन मिर्गी silently रहती है उनके शरीर में, जानें लक्षण और सुरक्षा

मिर्गी क्या है, Epilepsy treatment, Epilepsy prevention,
स्वास्थ्य

अंडर 50 की महिलाएं ध्यान दें! बिस्कुट, चिप्स… जैसी चीजों को इतनी बार खाने से Colorectal Cancer का खतरा!

colorectal cancer in women, ultra processed foods, ultra processed foods name, ultra processed foods ke nuksan,
Patrika Special News

Pakistan News: पाकिस्तान में इस बीमारी का कहर! 36 की मौत, 700 से अधिक भर्ती, जानिए क्या है ये

Dengue Deaths 2025, dengue outbreak, Dengue Sindh, google news, Google Search, Health Emergency Demand,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.