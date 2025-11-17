Grey Hair: क्या एक सफेद बाल उखाड़ने से बढ़ जाते हैं कई और? डॉक्टर ने दिया साफ जवाब

Truth about plucking white hair|फोटो सोर्स –Freepik
Grey Hair: सफेद बाल दिखना कई लोगों के लिए चिंता की वजह बन जाता है, खासकर जब उम्र कम हो। ऐसे में पहला रिएक्शन होता है “चलो इसे उखाड़ देते हैं!” लेकिन इसके साथ ही एक डर भी जुड़ा रहता है कि कहीं एक बाल उखाड़ने से दस और तो नहीं उग आएंगे। यही वजह है कि इस सवाल पर तरह–तरह की बातें फैल गई हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई एक सफेद बाल को प्लक करने से बाकी बाल तेजी से सफेद होने लगते हैं?इसी सवाल का जवाब देने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. शिवांगी राणा ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में साफ बताया कि आखिर सफेद बाल उखाड़ने पर वास्तव में होता क्या है।
अक्सर लोग कहते हैं कि “एक सफेद बाल उखाड़ोगे तो दस और निकल आएंगे।” लेकिन क्या यह बात सच है?डॉ. राणा इस मिथक को साफ-साफ खारिज करती हैं। उनका कहना है कि यह पूरी तरह गलत धारणा है। हर बाल का फॉलिकल अपने-आप काम करता है और एक बार में सिर्फ एक ही बाल बनाता है। इसलिए एक बाल उखाड़ने से आसपास के फॉलिकल्स सफेद बाल बनाने नहीं लगते।
अब सवाल ये कि अगर इससे सफेद बाल नहीं बढ़ते, तो क्या हम उन्हें बेझिझक उखाड़ सकते हैं?इसके जवाब में डॉक्टर सावधान करती हैं उखाड़ने से नए बाल नहीं बढ़ेंगे, बल्कि नुकसान ज्यादा हो सकता है।जब आप कोई बाल खींचकर निकालते हैं, तो फॉलिकल को चोट पहुंचती है। कई बार ऐसा भी होता है कि वहां से दोबारा बाल ही नहीं उगता। यानी सफेद बाल तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बालों की संख्या जरूर कम हो सकती है। इसलिए बार-बार बाल उखाड़ना सही नहीं है।
आजकल कम उम्र में ही सफेद बाल दिखने लगे हैं, और इसके पीछे जेनेटिक्स, खान-पान, पर्यावरण और समग्र सेहत जैसे कई कारण हो सकते हैं। डॉ. राणा के अनुसार, अगर 25 साल से पहले बाल सफेद होने लगें, तो खास सीरम, ऐंटिऑक्सिडेंट्स या दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए डर्मैटोलॉजिस्ट से सलाह लेना जरूरी है।वहीं 25 साल के बाद सफेद बाल आना एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। ऐसे में आप चाहें तो उन्हें अपनाएं या हेयर कलर का इस्तेमाल करें दोनों ही पूरी तरह ठीक और सामान्य विकल्प हैं।
