Grey Hair: क्या एक सफेद बाल उखाड़ने से बढ़ जाते हैं कई और? डॉक्टर ने दिया साफ जवाब

Grey Hair: सफेद बाल दिखना कई लोगों के लिए चिंता की वजह बन जाता है, खासकर जब उम्र कम हो। ऐसे में पहला रिएक्शन होता है “चलो इसे उखाड़ देते हैं!” लेकिन इसके साथ ही एक डर भी जुड़ा रहता है कि कहीं एक बाल उखाड़ने से दस और तो नहीं उग आएंगे। यही वजह है कि इस सवाल पर तरह–तरह की बातें फैल गई हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई एक सफेद बाल को प्लक करने से बाकी बाल तेजी से सफेद होने लगते हैं?इसी सवाल का जवाब देने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. शिवांगी राणा ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में साफ बताया कि आखिर सफेद बाल उखाड़ने पर वास्तव में होता क्या है।