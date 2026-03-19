Ranveer Singh Body Transformation: रणवीर सिंह का डाइट चार्ट वायरल: न मीठा, न जंक फूड.. बस ये 3 चीजें खाकर बना डाली ‘धुरंधर’ बॉडी

फिटनेस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बॉडी जिम से ज्यादा किचन में बनती है। रणवीर ने अपनी जीभ पर ऐसा कंट्रोल किया कि महीनों तक मीठा और बाहर का जंक फूड छुआ तक नहीं। उनकी डाइट में सबसे ज्यादा ताकत प्रोटीन की थी। अपनी मसल्स को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने चिकन, मछली और अंडों को अपना सबसे बड़ा साथी बनाया। वजन घटाने के चक्कर में उन्होंने अपनी पसंद की रोटी और सफेद चावल से भी दूरी बना ली थी। इसकी जगह उन्होंने अपनी डाइट में ओट्स और ब्राउन राइस जैसी हेल्दी चीजों को शामिल किया, जो उन्हें एनर्जी भी देती थीं और वजन भी नहीं बढ़ने देती थीं। पेट भरने के लिए वो बहुत सारा सलाद और उबली हुई हरी सब्जियां खाते थे। इतना ही नहीं, जब भी उन्हें काम के बीच में छोटी-मोटी भूख लगती, तो वो समोसे या बिस्किट के बजाय मुट्ठी भर बादाम, अखरोट और फल खाते थे।