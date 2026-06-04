Ravi Kishan के 5 ट्रेडिशनल लुक्स, शादी और पार्टी में देंगे रॉयल स्टाइल

अधिकमास खत्म होते ही शुभ कामों की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में अगर आप जल्द आने वाली किसी शादी या रात के फंक्शन में जाने के लिए कुछ ट्रेडिशनल खरीदने का सोच रहे हैं, तो आप रवि किशन के इस प्रिंटेड कुर्ता लुक से आइडिया ले सकते हैं। फंक्शन में थोड़े हैवी लुक वाले कपड़े अच्छे लगते हैं, वहीं गर्मी के चलते कॉटन फैब्रिक सही रहता है। ऐसे में थ्री-पीस कुर्ता-पजामा होने के साथ ही बिना वर्क के प्रिंटेड में ही हैवी लुक में दिखने के साथ-साथ गर्मी में पहनने के लिए एक्टर का यह लुक काफी ज्यादा आरामदायक और अच्छा है। आप इससे मिलता-जुलता सेट अपने लिए खरीद सकते हैं।