फूटी कौड़ी से डिजिटल रुपये तक: RBI के जन्मदिन पर जानें कैसे बदल गया आपकी जेब में रखा पैसा

RBI Foundation Day 2026: क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में रखा वो 500 का नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा क्यों नहीं है? उस पर लिखे एक छोटे से वचन और गवर्नर के साइन में ऐसी क्या पावर है कि पूरी दुनिया उसे मानती है? इसके साथ ही मिट्टी की गुल्लकों में खनकने वाली फूटी कौड़ी और पाई से शुरू हुआ यह सफर आज मोबाइल फोन के डिजिटल वॉलेट (e₹) तक कैसे पहुंच गया है?

इन सबके पीछे सबसे बढा हाथ है जिसका है उसका आज के दिन ही यानी 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना हुआ था। इस मौके पर चलिए आज के इस लेख में जानते हैं विस्तार से कि हमारे देश के पैसों ने आने और पाई के जमाने से लेकर आज के डिजिटल नोट तक का सफर कैसे तय किया।