Red Grapes For Kidney: किडनी की सेहत का नेचुरल सीक्रेट हैं लाल अंगूर, जानें इसके चौंकाने वाले फायदे

Red Grapes For Kidney: लाल अंगूर किडनी की सेहत के लिए एक नेचुरल सुपरफूड माने जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व किडनी हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 14, 2026

kidney detox Fruits|फोटो सोर्स- Chatgpt

Red Grapes For Kidney: लाल अंगूर न सिर्फ स्वाद में मीठे और रसीले होते हैं, बल्कि किडनी की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार एंटीऑक्सीडेंट्स, पानी की भरपूर मात्रा और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर लाल अंगूर शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करते हैं, जिससे किडनियों पर पड़ने वाला दबाव कम होता है। नियमित और सीमित मात्रा में लाल अंगूर का सेवन किडनी को स्वस्थ रखने, सूजन कम करने और संपूर्ण यूरिनरी सिस्टम को सपोर्ट करने में सहायक हो सकता है।

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं लाल अंगूर

लाल अंगूर में फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनॉल्स जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। ये तत्व शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं, जो किडनी की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नियमित रूप से सीमित मात्रा में लाल अंगूर खाने से किडनी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाया जा सकता है और सूजन का खतरा भी कम होता है।

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मददगार


हाई ब्लड प्रेशर किडनी खराब होने की एक बड़ी वजह है। लाल अंगूर में पाया जाने वाला रेस्वेराट्रॉल ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, तो किडनी पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और उसकी कार्यक्षमता बनी रहती है।

सूजन को कम करने में कारगर

लंबे समय तक बनी रहने वाली सूजन किडनी डिजीज का कारण बन सकती है। लाल अंगूर में मौजूद रेस्वेराट्रॉल में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो किडनी की सूजन को कम करने और उसके टिश्यू को नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। इससे यूरिनरी सिस्टम भी बेहतर तरीके से काम करता है।

किडनी को डिटॉक्स करने में सहायक

किडनी का मुख्य काम शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालना है। लाल अंगूर में मौजूद क्वेरसेटिन नामक कंपाउंड इस प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। यह किडनी को टॉक्सिन्स फिल्टर करने में मदद करता है और नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ावा देता है।

किडनी स्टोन के खतरे को घटाए

किडनी स्टोन आमतौर पर मिनरल असंतुलन की वजह से बनते हैं। लाल अंगूर में मौजूद पोटैशियम शरीर में मिनरल बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। सही संतुलन होने पर किडनी स्टोन बनने की संभावना कम हो सकती है।

Red Grapes: कैसे करें लाल अंगूर का सेवन?

  • ताजे लाल अंगूर स्नैक के रूप में खा सकते हैं।
  • सलाद या फ्रूट बाउल में शामिल करें।
  • सीमित मात्रा में अंगूर का जूस भी लिया जा सकता है।
  • लिक्विड रेस्ट्रिक्शन वाले मरीज फ्रोजन ग्रेप्स का सेवन कर सकते हैं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Lifestyle News / Red Grapes For Kidney: किडनी की सेहत का नेचुरल सीक्रेट हैं लाल अंगूर, जानें इसके चौंकाने वाले फायदे

