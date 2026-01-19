Republic Day 2026: कागज नहीं, कला का अजूबा… गणतंत्र दिवस पर मेहमानों को मिलेगा ‘अहिंसा सिल्क’ और बांस वाला शाही न्योता

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला 'एट होम' कार्यक्रम इस बार केवल एक औपचारिक मिलन नहीं, बल्कि भारत की 'अष्टलक्ष्मी' यानी उत्तर-पूर्वी राज्यों की कला का महाकुंभ बनने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस साल के निमंत्रण पत्र को उत्तर-पूर्व के उन गुमनाम कारीगरों को समर्पित किया है, जिनकी उंगलियां सदियों से भारत की सांस्कृतिक विरासत को बुन रही हैं।