19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Republic Day 2026: कागज नहीं, कला का अजूबा… गणतंत्र दिवस पर मेहमानों को मिलेगा ‘अहिंसा सिल्क’ और बांस वाला शाही न्योता

Republic Day 2026: राष्ट्रपति भवन के 'एट होम' फंक्शन में इस बार दिखेगा उत्तर-पूर्व की 'अष्टलक्ष्मी' का जादू। एरी सिल्क से लेकर बांस के जादुई पिटारे तक, जानें कैसे इस गणतंत्र दिवस पर हस्तशिल्पियों को मिल रहा है वैश्विक सम्मान।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 19, 2026

REPUBLIC DAY 2026, REPUBLIC DAY 2026 INDIA, Ashtalakshmi of Northeast

Republic Day 2026 Invitation Card | (फोटो सोर्स- Twitter)

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला 'एट होम' कार्यक्रम इस बार केवल एक औपचारिक मिलन नहीं, बल्कि भारत की 'अष्टलक्ष्मी' यानी उत्तर-पूर्वी राज्यों की कला का महाकुंभ बनने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस साल के निमंत्रण पत्र को उत्तर-पूर्व के उन गुमनाम कारीगरों को समर्पित किया है, जिनकी उंगलियां सदियों से भारत की सांस्कृतिक विरासत को बुन रही हैं।

​बांस का पिटारा और असम की चित्रकारी

​अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID) द्वारा तैयार यह निमंत्रण पत्र किसी अजूबे से कम नहीं है। मेहमानों को मिलने वाला कार्ड एक खास बॉक्स में होगा, जो त्रिपुरा की ट्रेडिशनल बैम्बू मैट (बांस की चटाई) से बना है। इसके कवर पर असम की ऐतिहासिक पांडुलिपि चित्रकला की झलक है, तो वहीं मेघालय के धुएं में पकाए गए बांस के आभूषण इसे एक शाही लुक दे रहे हैं।

​पीस सिल्क और दुर्लभ वन्यजीवों का संगम

​जब मेहमान राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, तो उनका स्वागत एरी सिल्क के स्टोल से किया जाएगा। इसे अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है क्योंकि इसको बनाने में रेशम के कीड़ों को मारा नहीं जाता। इस स्टोल पर उत्तर-पूर्व की जैव-विविधता को उकेरा गया है, जैसे:

  • ​नागालैंड- राजकीय पशु मिथुन और रोडोडेंड्रॉन फूल।
  • ​मणिपुर- दुर्लभ शिरुई लिली और संगाई हिरण।
  • ​मिजोरम व त्रिपुरा- रेड वांडा ऑर्किड और नागकेसर के फूलों की सुंदरता।

​एक स्क्रॉल में समाए आठ राज्य

​निमंत्रण के अंदर एक अष्टकोणीय (Octagonal) बांस का स्क्रॉल है। इसे खोलते ही उत्तर-पूर्व की आठ कलाएं जीवंत हो उठती हैं। इसमें अरुणाचल का मोन शुगु कागज, मणिपुर की प्रसिद्ध लॉन्गपी काली मिट्टी के बर्तन, सिक्किम की बिछुआ घास की कढ़ाई और मिजोरम का पुआन चेई वस्त्र शामिल है। यह पूरा डिजाइन महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 'लॉइन लूम' (Loin Loom) से इंस्पायर्ड है।

​विरासत को सहेजने की अनूठी पहल

​राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे साझा करते हुए कहा कि यह निमंत्रण उन कारीगरों के प्रति सम्मान है जिन्होंने आधुनिकता के दौर में भी अपनी पारंपरिक तकनीकों को जीवित रखा है। यह केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक यादगार कलेक्टर आइटम है जिसे लोग उत्सव के बाद भी अपने घरों में सजाकर रख सकेंगे।

​इस बार का 'एट होम' कार्ड बताता है कि दिल्ली के गलियारों में अब उत्तर-पूर्व की गूंज और भी गहरी होने वाली है।

ये भी पढ़ें

Driver On Call: पार्टी करें बेफिक्र! शराब पीने के बाद इन 6 ऐप्स से बुलाएं अपना प्राइवेट ड्राइवर
लाइफस्टाइल
drunk driver service India, Weekend party safety tips, Night party safety India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Republic Day 2026

Published on:

19 Jan 2026 01:19 pm

Hindi News / Lifestyle News / Republic Day 2026: कागज नहीं, कला का अजूबा… गणतंत्र दिवस पर मेहमानों को मिलेगा ‘अहिंसा सिल्क’ और बांस वाला शाही न्योता

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Republic Day 2026

क्या आपका दिमाग भी हो रहा है उम्र से पहले बूढ़ा? लहसुन का एंटी-एजिंग फॉर्मूला रखेगा इसे जवां

Benefits of eating raw garlic everyday, garlic for memory, Garlic brain fog, garlic memory booster
लाइफस्टाइल

Curd Vs Buttermilk: रात की डाइट में दही या छाछ में से क्या शामिल करना ज्यादा फायदेमंद है?

Is eating curd at night healthy, Curd vs buttermilk for gut health,
लाइफस्टाइल

99% लोग गलत पानी पी रहे हैं! Virat Kohli की ₹4000 बोतल से Shubman Gill के ₹3 लाख प्यूरीफायर तक बढ़ता पानी का क्रेज

expensive water for cricketers, premium water system,
लाइफस्टाइल

रूखे और बेजान बालों के लिए वरदान है घी, बस लगाने के तरीके में न करें ये बड़ी गलतियां

benefits of desi ghee for hair, ghee for hair benefits, Home remedy for frizzy hair, How to use ghee for hair benefits
लाइफस्टाइल

30 के बाद भी फिट रहना है? विराट कोहली की डाइट से सीखें 8 हेल्दी मंत्र

Learn 8 habits from Virat Kohli diet, How to get new energy after 30, Benefits of a plant-based diet,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.