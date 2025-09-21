Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Right Time to Drink Tea : ब्रश के तुरंत बाद चाय पीने से क्यों होता है नुकसान? जानिए सच्चाई

Side Effects of Drinking Tea after Brushing : सुबह ब्रश करने के तुरंत बाद चाय पीते हैं? NIH रिसर्च के अनुसार यह आदत दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाती है और पीलापन बढ़ाती है। सही समय जानें।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 21, 2025

Right Time to Drink Tea, Brushing teeth before tea
Brushing teeth before tea : (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Right Time to Drink Tea : सुबह की शुरुआत एक गर्म प्याली चाय से हो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? सुबह-सुबह चाय की चुस्कियां लेना एक ऐसी आदत है जो लगभग हर भारतीय के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। कुछ लोगों को तो बेड टी चाहिए होती है तो कुछ ब्रश करने के बाद ही चाय की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर आप भी उनमें से हैं जो ब्रश करते ही तुरंत चाय पीते हैं तो जरा संभल जाइए।

शायद आपको पता न हो, पर यह छोटी-सी आदत आपके दांतों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की एक रिसर्च के मुताबिक, ब्रश करने के ठीक बाद चाय पीना आपके दांतों की सुरक्षा परत जिसे इनेमल कहते हैं को नुकसान पहुंचा सकता है।

Right Time to Drink Tea : आखिर क्यों है यह आदत इतनी बुरी?

दरअसल, हमारे दांतों की सतह पर इनेमल नाम की एक मजबूत परत होती है जो उन्हें खराब होने से बचाती है। जब हम ब्रश करते हैं, तो टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड दांतों पर एक सुरक्षा कवच बनाता है। लेकिन, ब्रश करने के तुरंत बाद चाय पीने से यह सुरक्षा कवच कमजोर हो जाता है।

दांतों पर पीलापन और दाग : चाय में टैनिन नाम का एक तत्व होता है। ब्रश करने के तुरंत बाद दाँत थोड़े संवेदनशील हो जाते हैं, और ऐसे में टैनिन दांतों की सतह पर आसानी से चिपक जाता है। यही कारण है कि धीरे-धीरे आपके दाँत पीले और बदरंग होने लगते हैं।

इनेमल का घिसना (Erosion): ब्रश करने के बाद हमारे दांतों का pH लेवल थोड़ा बदल जाता है। चाय, खासकर दूध के बिना या नींबू वाली चाय, थोड़ी एसिडिक होती है। जब यह एसिड दांतों के संपर्क में आता है, तो इनेमल और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिससे दांत घिसने लगते हैं और उनकी चमक खो जाती है।

दांतों में सेंसिटिविटी: लगातार इनेमल के कमजोर होने से दांत संवेदनशील हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ठंडी या गर्म चीजें खाने-पीने पर आपको झनझनाहट महसूस हो सकती है।

तो फिर क्या करें?

NIH और दूसरे विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्रश करने के बाद कम से कम 30 से 60 मिनट का इंतजार करना चाहिए। इस दौरान आप चाहें तो एक गिलास पानी पी सकते हैं या कुल्ला कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर संभव हो तो दूध या दही जैसी कैल्शियम युक्त चीजें खा सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम pH लेवल को संतुलित करने में मदद करता है और दाँतों को दोबारा मजबूत बनाता है।

याद रखिए दांतों की सेहत कोई छोटी बात नहीं है। यह सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि पूरे शरीर की सेहत से जुड़ी है। तो अगली बार जब भी ब्रश करने के बाद चाय पीने का मन करे, तो इस जानकारी को जरूर याद करें।

