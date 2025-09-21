Right Time to Drink Tea : ब्रश के तुरंत बाद चाय पीने से क्यों होता है नुकसान? जानिए सच्चाई

Right Time to Drink Tea : सुबह की शुरुआत एक गर्म प्याली चाय से हो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? सुबह-सुबह चाय की चुस्कियां लेना एक ऐसी आदत है जो लगभग हर भारतीय के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। कुछ लोगों को तो बेड टी चाहिए होती है तो कुछ ब्रश करने के बाद ही चाय की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर आप भी उनमें से हैं जो ब्रश करते ही तुरंत चाय पीते हैं तो जरा संभल जाइए।