Ruturaj Gaikwad Wife: सिर्फ स्टार क्रिकेटर की पत्नी नहीं, खुद भी मैदान पर जलवा बिखेर चुकी हैं उत्कर्षा पवार

रुतुराज गायकवाड़ की पत्नी कौन हैं?| image credit instagram-ruutu.131
Ruturaj Gaikwad Wife Utkarsha Pawar: रुतुराज गायकवाड़ की पत्नी उत्कर्षा पवार सिर्फ स्टार क्रिकेटर की लाइफ पार्टनर ही नहीं, बल्कि खुद भी एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं। महाराष्ट्र महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुकी उत्कर्षा बचपन से क्रिकेट खेल रही हैं और घरेलू स्तर पर कई टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुकी हैं। सोशल मीडिया पर भी दोनों की जोड़ी काफी पसंद की जाती है।
उत्कर्षा पवार ने वैसे तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर रखा है, लेकिन रुतुराज गायकवाड़ के इंस्टाग्राम पर शेयर फोटो और वीडियो के अनुसार, उत्कर्षा अपने वेल्श कोर्गी (Welsh Corgi) नस्ल के पालतू कुत्ते से बेहद प्यार करती हैं। इसका पता कपल के पोस्ट से चलता है।
रुतुराज गायकवाड़ 3 जून 2023 को उत्कर्षा पवार के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। लेकिन क्रिकेटर द्वारा की गई एक पुरानी पोस्ट से पता चलता है कि दोनों साल 2018 से डेट कर रहे हैं। दरअसल, क्रिकेटर ने उत्कर्षा के काली बॉर्डर वाली लाल साड़ी से मैच करता हुआ कुर्ता पहनकर एक पुरानी फोटो शेयर की थी और कैप्शन में लिखा था, "2018 to 2023❤️"।
क्रिकेटर द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर तस्वीरें में उत्कर्षा वेस्टर्न ड्रेस में भी दिखाई दी हैं, लेकिन ज्यादातर फोटोज में वे भारतीय ट्रेडिशनल या मराठी लुक में नजर आती हैं।
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी रुतुराज गायकवाड़ की पत्नी उत्कर्षा पवार का जन्म 13 अक्टूबर, 1998 को हुआ था और वह पुणे की रहने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्कर्षा 11 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रही हैं।
उत्कर्षा ने पुणे के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस साइंसेज से पढ़ाई की है। इसके अलावा, वह एक ऑलराउंडर हैं और महाराष्ट्र टीम का कई स्तरों पर प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। दाएं हाथ की मध्यम तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर उत्कर्षा महाराष्ट्र महिला क्रिकेट टीम की सदस्य होने और महाराष्ट्र टीम के लिए खेलने के साथ ही उत्कर्षा ने साल 2015 से लेकर 2018 तक महाराष्ट्र वेस्ट जोन अंडर-19 और वेस्ट जोन अंडर-23 का प्रतिनिधित्व किया है, साथ ही चैलेंजर ट्रॉफी अंडर-23 भी खेल चुकी हैं।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य