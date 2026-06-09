Ruturaj Gaikwad Wife: सिर्फ स्टार क्रिकेटर की पत्नी नहीं, खुद भी मैदान पर जलवा बिखेर चुकी हैं उत्कर्षा पवार

उत्कर्षा ने पुणे के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस साइंसेज से पढ़ाई की है। इसके अलावा, वह एक ऑलराउंडर हैं और महाराष्ट्र टीम का कई स्तरों पर प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। दाएं हाथ की मध्यम तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर उत्कर्षा महाराष्ट्र महिला क्रिकेट टीम की सदस्य होने और महाराष्ट्र टीम के लिए खेलने के साथ ही उत्कर्षा ने साल 2015 से लेकर 2018 तक महाराष्ट्र वेस्ट जोन अंडर-19 और वेस्ट जोन अंडर-23 का प्रतिनिधित्व किया है, साथ ही चैलेंजर ट्रॉफी अंडर-23 भी खेल चुकी हैं।