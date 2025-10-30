Halloween 2025: हैलोवीन की वायरल तस्वीरें देखिए, ऑनलाइन दुनिया में यूजर्स ऐसे कर रहे सेलिब्रेट

Halloween Viral Photos 2025|फोटो सोर्स – Twitter
Halloween 2025: दुनियाभर में इस बार हैलोवीन का क्रेज सोशल मीडिया पर खूब देखने को मिल रहा है।इंस्टाग्राम से लेकर एक्स (Twitter) तक, हर जगह डरावने कॉस्ट्यूम्स, स्पूकी मेकअप और क्रिएटिव पार्टी डेकोरेशन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं।कहीं बच्चे भूत-प्रेत के लिबास में ट्रिक-ऑर-ट्रीट खेलते नजर आ रहे हैं, तो कहीं युवा हॉरर थीम वाली पार्टियों में जमकर मस्ती कर रहे हैं।इस हैलोवीन, इंटरनेट डर और उत्साह से सराबोर नजर आ रहा है। आइए देखें ट्विटर पर वायरल हुई कुछ खास तस्वीरें।
हैलोवीन हर साल 31 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाता है। 2025 में यह दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। यह त्योहार ऑल सेंट्स डे (सभी संतों का दिन) से ठीक पहले की शाम को मनाया जाता है। शुरूआत में यह उत्सव स्कॉटलैंड और आयरलैंड में लोकप्रिय था, जहां इसे सेल्टिक त्योहार 'समहैन' के रूप में जाना जाता था। मान्यता है कि इस दिन मृत और जीवित दुनिया के बीच का पर्दा हट जाता है, और आत्माएं अपने प्रियजनों से मिलने के लिए धरती पर आती हैं।
हैलोवीन का जश्न हर साल अक्टूबर के अंतिम दिन, यानी 31 तारीख को आयोजित होता है। खासकर अमेरिकी देशों में यह त्योहार अपने पूर्वजों की स्मृति में मनाया जाता है। इसका इतिहास करीब 2000 साल या उससे भी पुराना माना जाता है। प्राचीन काल से उत्तरी यूरोप के देशों में 1 नवंबर को 'आल सेंट्स डे' के रूप में मनाया जाता रहा है, और उससे पहले की रात को ही हैलोवीन ईव के नाम से जाना जाता है।
