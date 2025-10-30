Halloween 2025: हैलोवीन की वायरल तस्वीरें देखिए, ऑनलाइन दुनिया में यूजर्स ऐसे कर रहे सेलिब्रेट



हैलोवीन हर साल 31 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाता है। 2025 में यह दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। यह त्योहार ऑल सेंट्स डे (सभी संतों का दिन) से ठीक पहले की शाम को मनाया जाता है। शुरूआत में यह उत्सव स्कॉटलैंड और आयरलैंड में लोकप्रिय था, जहां इसे सेल्टिक त्योहार 'समहैन' के रूप में जाना जाता था। मान्यता है कि इस दिन मृत और जीवित दुनिया के बीच का पर्दा हट जाता है, और आत्माएं अपने प्रियजनों से मिलने के लिए धरती पर आती हैं।