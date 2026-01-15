15 जनवरी 2026,

गुरुवार

देशभक्ति फिल्म में सिंपल रोल, लेकिन रियल लाइफ में फुल-ऑन पटाखा हैं Border 2 की Anya Singh

Anya Singh Border 2: 23 जनवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म के साथ यह देखना दिलचस्प होगा कि आन्या सिंह दर्शकों के दिलों में किस तरह अपनी खास जगह बनाती हैं।वहीं ग्लैमरस और ट्रेंडी फैशन सेंस के चलते वह बोल्ड, मॉडर्न और बिकिनी लुक्स में सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां बटोरती रहती हैं।

MEGHA ROY

Jan 15, 2026

Anya Singh bold looks|फोटो सोर्स- anyasinghofficial/Instagrm

Anya Singh Border 2: देशभक्ति की भावना से भरपूर फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे दमदार कलाकार फिल्म को भव्य बनाने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर एक नई एक्ट्रेस भी है जो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रही हैं। इस नए चेहरे का नाम है आन्या सिंह। फिल्म में भले ही उनका किरदार सादगी से जुड़ा हो, लेकिन असल जिंदगी में आन्या का अंदाज काफी कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक है। कैमरे के सामने उनकी नैचुरल प्रेजेंस और फ्रेश अपील उन्हें बाकी से अलग बनाती है। ‘बॉर्डर 2’ के जरिए आन्या न सिर्फ एक बड़ी देशभक्ति फिल्म का हिस्सा बन रही हैं, बल्कि इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की मजबूत शुरुआत भी कर रही हैं।

सीक्विन हॉल्टर-नेक गाउन (Sequin Halter-Neck Gown)

इस गोल्डन सीक्विन हॉल्टर-नेक गाउन में Anya Singh बेहद खूबसूरत लग रही हैं।ड्रेस का शाइनी फैब्रिक और स्टाइलिश कट उनके लुक को और निखार रहा है।उनका कॉन्फिडेंस और लाइटिंग इस आउटफिट को और भी खास बना देती है।यह लुक पूरी तरह ग्लैमरस और रॉयल फील देता है।

मेटैलिक को-ऑर्ड सेट (Metallic Co-ord Set)

मैटेलिक पर्पल स्कर्ट और शिमरी टॉप का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है।यह आउटफिट उनके लुक में फ्रेशनेस और चमक दोनों जोड़ता है।उनकी स्माइल और यह ट्रेंडी ड्रेस मिलकर कूल और पॉजिटिव वाइब देती है।पार्टी या स्पेशल इवेंट के लिए यह एक परफेक्ट फैशन चॉइस है।

एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा चोली (Embroidered Lehenga Choli)

क्रीम और गोल्डन कढ़ाई वाला यह लहंगा चोली Anya को बेहद एलिगेंट दिखा रहा है।मैचिंग चोकर और वेवी हेयर स्टाइल पूरे लुक में रॉयल टच जोड़ते हैं।इस लुक में सादगी और ग्लैमर का खूबसूरत बैलेंस नजर आता है।त्योहार या शादी के फंक्शन के लिए यह स्टाइल एकदम परफेक्ट है।

कट-आउट रेड गाउन (Cut-out Red Gown)

लाल रंग का यह कट-आउट गाउन Anya के बोल्ड अंदाज को बखूबी दिखाता है।हाई स्लिट और स्लीवलेस डिज़ाइन इसे मॉडर्न और स्टाइलिश बनाता है।उनका कॉन्फिडेंट पोज और खुले बाल लुक को और आकर्षक बना देते हैं।टर्क्वॉइज बैकग्राउंड इस तस्वीर में अलग ही चार्म जोड़ता है।

यलो बिकिनी और ओवरसाइज्ड हैट (Yellow Bikini & Oversized Hat)

पीले रंग की बिकिनी में Anya Singh एकदम रिलैक्स और कूल नजर आ रही हैं।ओवरसाइज्ड स्ट्रॉ हैट और बड़ा टोट बैग उनके बीच लुक को पूरा करते हैं।नीला समंदर और रेतीला किनारा इस आउटफिट के साथ परफेक्ट मैच करता है।यह लुक समर वेकेशन के लिए शानदार फैशन इंस्पिरेशन है।

15 Jan 2026 03:51 pm

