देशभक्ति फिल्म में सिंपल रोल, लेकिन रियल लाइफ में फुल-ऑन पटाखा हैं Border 2 की Anya Singh

Anya Singh Border 2: देशभक्ति की भावना से भरपूर फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे दमदार कलाकार फिल्म को भव्य बनाने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर एक नई एक्ट्रेस भी है जो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रही हैं। इस नए चेहरे का नाम है आन्या सिंह। फिल्म में भले ही उनका किरदार सादगी से जुड़ा हो, लेकिन असल जिंदगी में आन्या का अंदाज काफी कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक है। कैमरे के सामने उनकी नैचुरल प्रेजेंस और फ्रेश अपील उन्हें बाकी से अलग बनाती है। ‘बॉर्डर 2’ के जरिए आन्या न सिर्फ एक बड़ी देशभक्ति फिल्म का हिस्सा बन रही हैं, बल्कि इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की मजबूत शुरुआत भी कर रही हैं।