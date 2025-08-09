9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Smoking For Kidney: स्मोकिंग कर रही आपकी किडनी को Slow Poison की तरह बर्बाद, जानिए बचाव के तरीके

Smoking For Kidney Health:स्मोकिंग करने से सिर्फ फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि किडनी के लिए भी ‘स्लो पॉइज़न’ की तरह काम करता है। ऐसे में अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके और एक हेल्दी डाइट के साथ आप किडनी के साथ-साथ अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं।

भारत

MEGHA ROY

Aug 09, 2025

Smoking,kidney,Health,Lifestyle, Smocking dangerous for Kidney health,
Smocking dangerous for Kidney health

Smoking For Kidney: अक्सर जब धूम्रपान के नुकसान की बात होती है तो सबसे पहले ध्यान फेफड़ों और हार्ट पर पड़ने वाले असर पर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्मोकिंग करना आपके हेयर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? स्मोकिंग आपकी किडनी को भी धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे तो यह नुकसान धीरे-धीरे होता है लेकिन असर इतना गहरा हो सकता है कि एक दिन आपकी किडनी काम करना बंद कर सकती है।आजकल कम उम्र में ही किडनी से जुड़ी कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसकी एक वजह है बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल, गलत खान-पान और नशे की आदतें। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इन बातों को गंभीरता से अपनाना जरूरी है।

धूम्रपान कैसे करता है किडनी को खराब

मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि धूम्रपान से शरीर में आर्जिनिन वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे यूरिन फ्लो प्रभावित होता है। यूरिन कम होने पर किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण किडनी की कोशिकाएं भी डैमेज होने लगती हैं।

ये भी पढ़ें

Early Signs of Kidney Disease: हाथ-पैरों में नजर आएं ये संकेत, तो समझ लें किडनी हो रही है कमजोर
स्वास्थ्य
Early Signs of Kidney Disease

धूम्रपान तुरंत छोड़े

किडनी को बचाने का सबसे पहला और जरूरी कदम है स्मोकिंग छोड़ना। धूम्रपान से ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं, जिससे ब्लड फ्लो धीमा पड़ जाता है। नतीजा, किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और लंबे समय में यह अंग डैमेज होने लगता है।

शरीर को एक्टिव रखें

अगर आपकी दिनचर्या में ज्यादा बैठने का काम है और एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो यह आदत किडनी के लिए भी हानिकारक है। रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक या हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और किडनी पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा।

ब्लड शुगर पर नियंत्रण रखें

जब ब्लड में शुगर का स्तर लगातार हाई रहता है, तो किडनी को उसे फिल्टर करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डायबिटीज के मरीजों में किडनी फेल होने का खतरा कई गुना ज्यादा होता है, इसलिए ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना बेहद जरूरी है।

हेल्दी डाइट अपनाएं

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए नमक, प्रोसेस्ड मीट, जंक फूड और सोडियम से भरपूर चीजों से दूरी बनाएं। आहार में हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। सही डाइट न सिर्फ किडनी बल्कि हार्ट और ब्लड प्रेशर को भी हेल्दी रखती है।

पर्याप्त पानी पिएं

पानी की कमी किडनी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। दिनभर में कम से कम 7-8 गिलास पानी जरूर पिएं, ताकि शरीर से टॉक्सिन और अतिरिक्त सोडियम बाहर निकल सके। हाइड्रेटेड रहना किडनी स्टोन और इंफेक्शन से भी बचाता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Kidney Damage Signs: आंखों के ये 6 लक्षण बता सकते हैं किडनी का हाल, इन संकेतों को न करें नजरअंदाज
स्वास्थ्य
Can kidney problems cause dry eyes,Kidney Damage Signs, healthy eyes,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

09 Aug 2025 11:15 am

Published on:

09 Aug 2025 10:00 am

Hindi News / Lifestyle News / Smoking For Kidney: स्मोकिंग कर रही आपकी किडनी को Slow Poison की तरह बर्बाद, जानिए बचाव के तरीके

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.