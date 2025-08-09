Smoking For Kidney: स्मोकिंग कर रही आपकी किडनी को Slow Poison की तरह बर्बाद, जानिए बचाव के तरीके

Smoking For Kidney: अक्सर जब धूम्रपान के नुकसान की बात होती है तो सबसे पहले ध्यान फेफड़ों और हार्ट पर पड़ने वाले असर पर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्मोकिंग करना आपके हेयर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? स्मोकिंग आपकी किडनी को भी धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे तो यह नुकसान धीरे-धीरे होता है लेकिन असर इतना गहरा हो सकता है कि एक दिन आपकी किडनी काम करना बंद कर सकती है।आजकल कम उम्र में ही किडनी से जुड़ी कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसकी एक वजह है बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल, गलत खान-पान और नशे की आदतें। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इन बातों को गंभीरता से अपनाना जरूरी है।