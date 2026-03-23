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रुई जैसी नरम और गुब्बारे जैसी फुली-फुली रोटियां बनाने के लिए बस फॉलो करें ये 6 टिप्स

How to make fluffy and soft roti: आज के इस लेख में हम 6 ऐसी जरूरी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपकी भी रोटियां मुलायम और गुब्बारे की तरह फुली-फुली बनेंगी।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 23, 2026

How To Make Fluffy and Soft Roti

How To Make Fluffy and Soft Roti| image credit gemini

How To Make Fluffy and Soft Roti: भारतीय खाने में आप दाल, सब्जी या कोई भी ग्रेवी वाली चीज चाहे जितनी अच्छी क्यों न बना लें अगर इसके साथ मुलायम और फुली-फुली रोटी नहीं मिलती है, तो खाने का मजा खराब हो जाता है। इसीलिए लोग रोटी बनाने पर काफी ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों से अच्छी रोटियां नहीं बन पाती हैं। ऐसे में अगर आप भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज के इस लेख में हम 6 ऐसी जरूरी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपकी भी रोटियां मुलायम और गुब्बारे की तरह फुली-फुली बनेंगी।

एक साथ बहुत सारा पानी डालना (Adding too much water at once)

आटा गूंथते समय सबसे बड़ी गलती अक्सर ज्यादातर लोग यह करते हैं कि वे एक साथ खूब सारा पानी डाल देते हैं। इससे आटा कहीं से गीला तो कहीं से सूखा रह जाता है और उसे ठीक करने के चक्कर में और सूखा आटा मिलाना पड़ता है, जिससे रोटियां अच्छी नहीं बनतीं। आटा गूंथने का सही तरीका यह है कि पानी को थोड़ा-थोड़ा करके डालें। इससे आटा पानी को अच्छे से सोखता है और गूंथते वक्त नरम और लचीला बनता है।

बहुत ज्यादा जोर लगाना या कम गूंथना (Kneading too little or too aggressively)

कई लोगों को लगता है कि आटे पर जितनी जान लगाएंगे, रोटियां उतनी अच्छी बनेंगी। असल में, बहुत ज्यादा जोर से या बहुत देर तक गूंथने से आटा टाइट हो जाता है और रोटियां खिंची-खिंची (chewy) बनती हैं। वहीं अगर आप बहुत कम गूंथेंगे, तो रोटी बेलते वक्त फटने लगेगी। इसे बस तब तक गूंथें जब तक कि आटा एकदम चिकना न दिखने लगे।

आटे को आराम न देना (Skipping the resting time)

अक्सर लोग रोटी बनाने की जल्दी में आटा गूंथते ही रोटियां बनाना शुरू कर देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। आटे को गूंथने के बाद कम से कम 15-20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना चाहिए। इस रेस्ट की वजह से आटे के अंदर का लचीलापन बढ़ जाता है, रोटियां आसानी से बेली जाती हैं और पकने के बाद भी घंटों तक नरम रहती हैं।

पानी के तापमान का ध्यान न रखना (Using very hot or very cold water)

आटा गूंथने के लिए पानी कैसा है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा गर्म पानी आटे को चिपचिपा कर देता है और बहुत ठंडा पानी उसे सही से जुड़ने नहीं देता। सबसे बढ़िया तरीका है हल्का गुनगुना या नॉर्मल पानी इस्तेमाल करना। गुनगुने पानी से आटा जल्दी चिकना होता है और रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं।

तेल या घी न डालना (Not adding a little fat when needed)

अगर आपके घर में रोटियां जल्दी सख्त हो जाती हैं, तो आटा गूंथते वक्त उसमें एक छोटा चम्मच तेल या घी डालना शुरू करें। यह एक छोटी सी ट्रिक है जो आटे की नमी को अंदर ही रोक कर रखती है। इससे रोटियां लंबे समय तक ताजी और नरम रहती हैं और अगर आप उन्हें बाद में गर्म करके भी खाएं, तो भी वे वैसी ही सॉफ्ट लगेंगी।

आटे को खुला छोड़ देना (Leaving the dough exposed to air)

आटा गूंथने के बाद अगर आप उसे बिना ढके छोड़ देते हैं, तो हवा की वजह से उसके ऊपर एक सूखी पपड़ी जम जाती है। फिर जब आप रोटी बेलते हैं, तो किनारे फटने लगते हैं और रोटी ठीक से नहीं फूलती। आटे को हमेशा किसी बर्तन से ढंककर या हल्के गीले कपड़े से कवर करके रखें।

इन छोटी-छोटी लेकिन जरूरी टिप्स को फॉलो कर आप एकदम मुलायम और गुब्बारे की तरह फूलने वाली रोटियां बना पाएंगे।

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Published on:

23 Mar 2026 09:55 am

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