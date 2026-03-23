रुई जैसी नरम और गुब्बारे जैसी फुली-फुली रोटियां बनाने के लिए बस फॉलो करें ये 6 टिप्स

How To Make Fluffy and Soft Roti: भारतीय खाने में आप दाल, सब्जी या कोई भी ग्रेवी वाली चीज चाहे जितनी अच्छी क्यों न बना लें अगर इसके साथ मुलायम और फुली-फुली रोटी नहीं मिलती है, तो खाने का मजा खराब हो जाता है। इसीलिए लोग रोटी बनाने पर काफी ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों से अच्छी रोटियां नहीं बन पाती हैं। ऐसे में अगर आप भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज के इस लेख में हम 6 ऐसी जरूरी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपकी भी रोटियां मुलायम और गुब्बारे की तरह फुली-फुली बनेंगी।