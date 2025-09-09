IIT- IIM से पढ़ाई, 213,000,000,000 करोड की संपत्ति, जानिए Ashneer Grover की लग्जरी लाइफ का राज

Ashneer Grover Lifestyle: अशनीर ग्रोवर का नाम आज हर जगह सुर्खियों में रहता है। वे बिजनेस की दुनिया के साथ-साथ रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ को होस्ट भी करते हैं। उनकी बोल्ड और सटायर वाली बातों की वजह से वे हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। सलमान खान के साथ उनका पुराना विवाद भी लोगों की यादों में ताजा है। बिग बॉस 18 में दोनों ने एक साथ स्टेज शेयर किया था, जिससे खूब बातें हुई थीं। लेकिन अशनीर ग्रोवर सिर्फ इसी के लिए नहीं जाने जाते। वे भारत पे के सह-संस्थापक भी हैं और लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं।