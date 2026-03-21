Success Stories: कोडिंग छोड़ थामी चाय की केतली: अमेरिका के मशहूर ‘चाय-गाय’ प्रभाकर प्रसाद ने कैसे अमेरिका में गाड़े चाय से झंडे

Success Stories: लॉस एंजिल्स के एक चमक-धमक वाले फार्मर्स मार्केट में वैसे तो हजारों स्टॉल्स लगते हैं, लेकिन यहां एक दुकान ऐसी है जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इस दुकान पर एक शख्स बनियान पहने और गले में बिहारी गमछा डाले बड़े टशन के साथ देसी चाय पिलाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुकानदार कोई विदेशी नहीं भारत से ही हैं जिनका नाम प्रभाकर प्रसाद है, जिन्हें आज पूरी दुनिया 'चाय-गाय' (Chaiguy) के नाम से जानती है। आज प्रभाकर भले ही सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं लेकिन बिहार के एक छोटे से कस्बे से निकलकर अमेरिका के मशहूर चाय वाले बनने का उनका यह सफर इतना आसान नहीं था। आज की इस स्टोरी में आइए जानते हैं बिहार से निकलकर लॉस एंजिल्स में चाय की दुकान लगाने तक के प्रभाकर प्रसाद के सफर के बारे में विस्तार से।