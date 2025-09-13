Tanya Mittal Parenting Controversy: तान्या मित्तल के परवरिश पर उठ रहा सवाल, जानिए बच्चों की गलती पर ऐसा कहना कितना सही?

यह मामला हमें parenting के महत्वपूर्ण पहलू पर सोचने का अवसर देता है। बच्चों की परवरिश सिर्फ नियम बनाने या उन्हें नियंत्रित करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें उन्हें भावनात्मक समर्थन, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की क्षमता देना शामिल होता है। माता-पिता के प्रयासों और संघर्ष को नजरअंदाज करना, या उस पर टिप्पणी करना अनुचित है। बच्चों की परवरिश पर सवाल उठाने के बजाय, समाज को उन्हें समझने और समर्थन देने का प्रयास करना चाहिए।