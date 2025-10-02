Throning Dating Trend: क्या है जेनरेशन Z का नया डेटिंग ट्रेंड ‘थ्रोनिंग’?स्टेटस देखकर होता है प्यार

क्या है जेनरेशन Z का नया डेटिंग ट्रेंड 'थ्रोनिंग'? (Image Source: Chatgpt)
Throning Love and Social Status: थ्रोनिंग एक नया डेटिंग शब्द है, जिसका इस्तेमाल जेनरेशन Z द्वारा सोशल मीडिया पर खूब किया जाता है। Throning शब्द Throne से आया है, जिसका मतलब होता है सिंहासन या सत्ता। इस ट्रेंड में लोग प्यार के लिए कम और अपने साथी द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक स्थिति के लिए ज्यादा डेट करते हैं । थ्रोनिंग में अपने साथी का दिखावा करना शामिल है। दोस्तों, परिवार या सोशल मीडिया पर व्यापक सोशल नेटवर्क के सामने धन, सामाजिक स्थिति के लिए ज्यादा डेट करते हैं । थ्रोनिंग में अपने साथी का दिखावा करना शामिल है। आइए इस डेटिंग ट्रेंड के बारे में विस्तार से जानते हैं।
रिश्तों का ये दिकावा दूसरों से प्रशंसा या ईर्ष्या प्राप्त करने का एक जरिया बनता है। विशेषज्ञों के अनुसार, लोग सोशल मीडिया पर अपने रिश्तों का प्रदर्शन तेजी से कर रहे हैं, ताकि वे अपनी तुलना उन लोगों से कर सकें जो बेहतर जीवन जीते दिखते हैं। सोशल मीडिया उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन गया है, और कई लोग अपने फॉलोअर्स और साथियों से मान्यता पाना चाहते हैं।
थ्रोनिंग जेनरेशन जेड को अपनी सामाजिक छवि को बेहतर बनाने का मौका देती है, जिससे वे अपने रिश्तों के जरिए ज्यादा सफल या प्रभावशाली दिखते हैं।
थ्रोनिंग व्यक्तियों को अपने साथी की हैसियत या गुणों का प्रदर्शन करके साथियों से प्रशंसा पाने में सक्षम बनाती है।
सोशल मीडिया के युग में छूट जाने का डर एक गंभीर समस्या है। जेनरेशन जेड एक संपूर्ण, आकांक्षी जीवनशैली को प्रदर्शित करने के लिए "थ्रोनिंग" में शामिल होने के लिए प्रेरित हो सकती है।
रिलेशनशिप अब केवल निजी नहीं रहे। लोग उन्हें इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर शेयर करते हैं। ऐसे में पार्टनर की "इमेज" मायने रखती है।
लोग अब खुद को एक ब्रांड की तरह प्रोजेक्ट करते हैं और पार्टनर को भी उसी हिसाब से चुनते हैं।
Gen Z ऐसे रिश्ते चाहते हैं जो उन्हें "पॉवरफुल" या "सोशयली एलिवेटेड" महसूस कराएं।
