Throning Dating Trend: क्या है जेनरेशन Z का नया डेटिंग ट्रेंड ‘थ्रोनिंग’?स्टेटस देखकर होता है प्यार

Throning Love and Social Status: थ्रोनिंग एक नया डेटिंग शब्द है, जिसका इस्तेमाल जेनरेशन Z द्वारा सोशल मीडिया पर खूब किया जाता है। Throning शब्द Throne से आया है, जिसका मतलब होता है सिंहासन या सत्ता। इस ट्रेंड में लोग प्यार के लिए कम और अपने साथी द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक स्थिति के लिए ज्यादा डेट करते हैं । थ्रोनिंग में अपने साथी का दिखावा करना शामिल है। दोस्तों, परिवार या सोशल मीडिया पर व्यापक सोशल नेटवर्क के सामने धन, सामाजिक स्थिति के लिए ज्यादा डेट करते हैं । आइए इस डेटिंग ट्रेंड के बारे में विस्तार से जानते हैं।