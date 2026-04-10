Titanic Anniversary: वो 4 बड़ी गलतियां जिन्होंने ‘कभी न डूबने वाले’ जहाज को समंदर की कब्र बना दिया



टक्कर के बाद जहाज के निचले हिस्से में तेजी से पानी भरने लगा और धीरे-धीरे टाइटैनिक डूबने लगा। पूरे जहाज पर अफरा-तफरी मच गई। उस वक्त जहाज पर सिर्फ 20 लाइफबोट्स थीं, जो सभी यात्रियों को बचाने के लिए काफी नहीं थीं। बचाव के दौरान सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को निकालने की कोशिश की गई। मौत सामने देखकर भी जहाज के म्यूजिशियन आखिरी पल तक संगीत बजाते रहे ताकि लोग शांत रह सकें। टक्कर के करीब 2 घंटे 40 मिनट बाद टाइटैनिक पूरी तरह उत्तरी अटलांटिक सागर में डूब गया। उस समय पानी का तापमान -2°C था, जिसमें कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। रिपोर्ट के अनुसार, इस हादसे में लगभग 1500 लोगों की जान चली गई।