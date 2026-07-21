Famous Food of Cities: लखनऊ, कोलकाता, अमृतसर, जयपुर, इंदौर जाएं तो इनका स्वाद जरूर लीजिए

5 Famous Food Cities In India: भारत में कई ऐसे शहर हैं जो अपनी खूबसूरत जगहों के साथ साथ अपने खास स्वाद के लिए भी पहचाने जाते हैं। आज की स्टोरी में हम ऐसे ही 5 फेमस शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आप घूमने के साथ साथ वहां के मशहूर खाने का मजा भी ले सकते हैं। अगर आप इस मानसून सीजन में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।