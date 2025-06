Unhealthy Breakfast Foods: सुबह नाश्ते में भूलकर भी नहीं खाएं ये 5 चीजें, सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

Unhealthy Breakfast Foods: सुबह का नाश्ता सेहत के लिए सबसे जरूरी होता है, लेकिन अगर आप कुछ गलत चीजें खा लें तो इसका बुरा असर पूरे दिन आपकी सेहत पर पड़ सकता है। यहां जानिए उन 5 चीजों के बारे में जिसे सुबह नाश्ते में नहीं खाना चाहिए।

भारत•Jun 13, 2025 / 01:04 pm• Nisha Bharti

Unhealthy Breakfast Foods प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो क्रेडिट- पत्रिका)

Unhealthy Breakfast Foods: सुबह का नाश्ता पूरे दिन की सेहत की नींव रखता है। अगर आप दिन की शुरुआत गलत खानपान से करते हैं तो इसका असर सीधे आपकी सेहत और एनर्जी लेवल पर पड़ता है। बहुत से लोग जल्दीबाजी में या स्वाद के चक्कर में ऐसे फूड्स खा लेते हैं जो हेल्दी तो बिल्कुल नहीं होते, बल्कि शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आइए इस पूरी खबर में जानते हैं कि उन 5 चीजों के बारे में जिन्हें आपको सुबह नाश्ते में खाने से बचना चाहिए। (Bad Foods To Eat In The Morning)

1. खाली पेट मीठी चीजें या मिठाई बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय के साथ मिठाई या कोई मीठा स्नैक खा लेते हैं। लेकिन सुबह-सुबह शुगर की मात्रा ज्यादा लेने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है और फिर गिर सकता है। जिससे पूरे दिन आपको थकावट, चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा यह आदत मोटापे और डायबिटीज की तरफ भी ले जा सकती है। (Bad Morning Food Habits For Breakfast) बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय के साथ मिठाई या कोई मीठा स्नैक खा लेते हैं। लेकिन सुबह-सुबह शुगर की मात्रा ज्यादा लेने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है और फिर गिर सकता है। जिससे पूरे दिन आपको थकावट, चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा यह आदत मोटापे और डायबिटीज की तरफ भी ले जा सकती है। 2. खाली पेट मसालेदार और तला-भुना खाना नाश्ते में पराठा, समोसा, कचौड़ी जैसी चीजें खाने में स्वादिष्ट तो लगती हैं, लेकिन ये पेट पर भारी पड़ती हैं। सुबह-सुबह जब पेट पूरी तरह खाली होता है तो मसालेदार और ऑयली चीजें एसिडिटी, गैस और बदहजमी की समस्या पैदा कर सकती हैं। लंबे समय तक ऐसा खाना आपको पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी दे सकता है। यह भी पढ़ें: Empty Stomach Tea Side Effects: लिवर या पेट? खाली पेट चाय पीने से शरीर के किस अंग को अधिक नुकसान नाश्ते में पराठा, समोसा, कचौड़ी जैसी चीजें खाने में स्वादिष्ट तो लगती हैं, लेकिन ये पेट पर भारी पड़ती हैं। सुबह-सुबह जब पेट पूरी तरह खाली होता है तो मसालेदार और ऑयली चीजें एसिडिटी, गैस और बदहजमी की समस्या पैदा कर सकती हैं। लंबे समय तक ऐसा खाना आपको पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी दे सकता है। 3. सिर्फ चाय या कॉफी पीना कई लोग सुबह नाश्ते की जगह सिर्फ चाय या कॉफी पीकर दिन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन खाली पेट कैफीन लेने से एसिडिटी, सीने में जलन और पेट फूलने की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा इससे भूख भी मर जाती है। जिससे जरूरी पोषक तत्व शरीर में नहीं पहुंच पाते। ऐसे में आप दिनों दिन कमजोर हो सकते हैं। कई लोग सुबह नाश्ते की जगह सिर्फ चाय या कॉफी पीकर दिन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन खाली पेट कैफीन लेने से एसिडिटी, सीने में जलन और पेट फूलने की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा इससे भूख भी मर जाती है। जिससे जरूरी पोषक तत्व शरीर में नहीं पहुंच पाते। ऐसे में आप दिनों दिन कमजोर हो सकते हैं। 4. पैक्ड जूस और शुगर वाली ड्रिंक्स सुबह जल्दी में कई लोग ताजे फल की जगह पैक्ड फ्रूट जूस या कोई एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं। लेकिन इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और पोषण बहुत कम। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बिगाड़ सकते हैं और लिवर पर भी असर डाल सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा ताजे फल खाएं या घर पर बना जूस पिएं। सुबह जल्दी में कई लोग ताजे फल की जगह पैक्ड फ्रूट जूस या कोई एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं। लेकिन इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और पोषण बहुत कम। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बिगाड़ सकते हैं और लिवर पर भी असर डाल सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा ताजे फल खाएं या घर पर बना जूस पिएं। 5. प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स ब्रेड, मैगी, इंस्टेंट नूडल्स, बिस्किट जैसी चीजें कई घरों में सुबह नाश्ते का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इनमें ना तो फाइबर होता है और ना ही जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स। ये सिर्फ पेट भरने का काम करती हैं लेकिन शरीर को पोषण नहीं देतीं। साथ ही इनसे मोटापा और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। ब्रेड, मैगी, इंस्टेंट नूडल्स, बिस्किट जैसी चीजें कई घरों में सुबह नाश्ते का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इनमें ना तो फाइबर होता है और ना ही जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स। ये सिर्फ पेट भरने का काम करती हैं लेकिन शरीर को पोषण नहीं देतीं। साथ ही इनसे मोटापा और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

Hindi News / Lifestyle News / Unhealthy Breakfast Foods: सुबह नाश्ते में भूलकर भी नहीं खाएं ये 5 चीजें, सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर