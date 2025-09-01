Try before you tie! Gen Z के बीच बढ़ा नए डेटिंग ट्रेंड का क्रेज, जानें क्या है Serial Dating

जैसा नाम है उससे आप भी समझ गए होंगे की सीरियल डेटिंग का मतलब है एक के बाद एक रोमांटिक रिलेशनशिप। Serial Dating ट्रेंड में एक के बाद एक कई लोगों को डेट करना आम बात है, वो भी बिना किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के। इसका मतलब होता है कि कोई इंसान लगातार एक के बाद एक रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आता जाए और कोई ब्रेक भी न ले। Serial Dating का साफ मतलब है एक समय पर एक ही इंसान को डेट करना, लेकिन लंबे समय तक नहीं। जल्दी-जल्दी ब्रेकअप कर अगला रिश्ता शुरू कर देना।