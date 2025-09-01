Patrika LogoSwitch to English

Try before you tie! Gen Z के बीच बढ़ा नए डेटिंग ट्रेंड का क्रेज, जानें क्या है Serial Dating

Serial Dating: Gen Z के बीच नए-नए डेटिंग ट्रेंड्स का चलन बढ़ता जा रहा है। हाल ही में इनकी डिक्शनरी में रिलेशनशिप का नया टर्म जुड़ा है, जिसका नाम है सीरियल डेटिंग।

भारत

Anamika Mishra

Sep 01, 2025

serial dating trend, Gen Z dating style, what is serial dating, Gen Z relationship trends, modern dating culture,
क्या होती है सीरियल डेटिंग? (Image Source: ChatGPT)

Serial Dating Trend: Gen Z का प्यार अब पुरानी परिभाषाओं सेमेल नहीं खाता है। आजकल की जनरेशन के बीच प्यार के पुराने तरीके फिट नहीं बैठते हैं। पहले जहां प्यार का मतलब इंसान से जुड़ाव और पूरी जिंदगी साथ निभाना होता था। वहीं, अब सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स के जमाने हर दिन नए डेटिंग ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है। इस लिस्ट में सिचुएशनशिप, नैनोशिप, सिमर डेटिंग, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, बेंचिंग जैसे कई ट्रेंड शामिल हैं। अब एक नया डेटिंग ट्रेंड सामने आया है, जिसका नाम सीरियल डेटिंग है।

क्या होती है सीरियल डेटिंग (What Is Serial Dating)

जैसा नाम है उससे आप भी समझ गए होंगे की सीरियल डेटिंग का मतलब है एक के बाद एक रोमांटिक रिलेशनशिप। Serial Dating ट्रेंड में एक के बाद एक कई लोगों को डेट करना आम बात है, वो भी बिना किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के। इसका मतलब होता है कि कोई इंसान लगातार एक के बाद एक रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आता जाए और कोई ब्रेक भी न ले। Serial Dating का साफ मतलब है एक समय पर एक ही इंसान को डेट करना, लेकिन लंबे समय तक नहीं। जल्दी-जल्दी ब्रेकअप कर अगला रिश्ता शुरू कर देना।

सीरियल डेटिंग के मायने (Meaning Of Serial Dating)

  • बार-बार नए लोगों को डेट करने का मौका
  • इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कम होना
  • जैसे ही चीजें सीरियस हों, आगे बढ़ जाते हैं

Gen Z क्यों कर रही है Serial Dating को फॉलो? (Why Gen Z Following Serial Dating Trend)

  • सेल्फ-एक्सप्लोरेशन: खुद को अच्छे से समझने के लिए अलग-अलग लोगों से मिलना।
  • कमिटमेंट फोबिया: करियर, फ्रीडम या पर्सनल ग्रोथ के लिए कमिटमेंटसे बचे रहना।
  • डेटिंग ऐप्स की भरमार: ज्यादा विकल्प होने के कारण एक पर टिकाना मुश्किल लगता है।
  • फास्ट लाइफस्टाइल: रिश्तों में भी इंस्टेंट कनेक्शन और क्विक मूव-ऑन।

सीरियल डेटिंग के फायदे (Benefits Of Serial Dating)

  • खुद को जानने का मौका
  • सोशल एक्सपीरियंस
  • इमोशनल इंडिपेंडेंस

लाइफस्टाइल

Published on:

01 Sept 2025 12:35 pm

Try before you tie! Gen Z के बीच बढ़ा नए डेटिंग ट्रेंड का क्रेज, जानें क्या है Serial Dating

