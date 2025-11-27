Kamla Pasand Owner Bahu : कौन है कमला पसंद घराने की बहू, सुसाइड नोट में प्यार, धोखा को लेकर लिखा…

दीप्ति चौरसिया लगभग 40 वर्ष की थीं और अपने पति और बेटे के साथ वसंत विहार, दक्षिण दिल्ली में रहती थीं। 26 नवंबर को उनका शव घर में मिला। पुलिस को वहां से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ जिसमें दीप्ति ने किसी को दोष नहीं दिया। लेकिन उनकी एक लाइन चर्चा में रही "अगर प्यार और भरोसा नहीं है, तो जिंदगी का क्या मतलब है?" गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट में बताया गया कि दीप्ति बहुत ही शांत और प्राइवेट नेचर की महिला थीं। वह एक डायरी भी लिखती थीं, जिसे उन्होंने अपनी मौत से पहले छोड़ दिया था। घटना के कुछ घंटों बाद दीप्ति के भाई ने आरोप लगाए कि उनकी बहन के साथ ससुराल में ठीक व्यवहार नहीं होता था। हालांकि अभी तक इन आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।