Winter Hacks: हीटर की जरुरत नहीं! एक घरेलू चीज से कड़ाके की ठंड में भी मिनटों में सूखेंगे कपड़े

जब नमक पूरी तरह नमी सोख लेता है, तो उसका रंग और बनावट बदलने लगती है। यह या तो गीला हो जाता है या धीरे-धीरे काला पड़ने लगता है। जैसे ही नमक में यह बदलाव नजर आए, उसे तुरंत बदल देना चाहिए। बेहतर परिणामों के लिए हर नए कपड़ों के बैच के साथ ताजा नमक इस्तेमाल करना सबसे सही रहता है। वहीं ध्यान रखें की घर के अंदर कपड़े सुखाते समय हवा का सर्कुलेशन बेहद जरूरी है। इससे नमी जमा नहीं होती और कमरे में बदबू या फफूंदी पैदा होने की संभावना कम हो जाती है।