Winter Hacks: हीटर की जरुरत नहीं! एक घरेलू चीज से कड़ाके की ठंड में भी मिनटों में सूखेंगे कपड़े

Winter Hacks: सर्दियां आते ही कपड़े सुखाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। नमी के कारण कपड़ों में अक्सर बदबू की समस्या भी होने लगती है। ऐसे में जानिए कैसे एक आसान घरेलू हैक से आप घर में ही अपने कपड़े जल्दी और बिना बदबू के सुखा सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 16, 2025

winter hacks, dry clothes fast, dry clothes indoors,

Indoor drying solutions in winter|फोटो सोर्स –Freepik

Winter Hacks: सर्दियां आते ही कपड़े सुखाना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है धूप कम, नमी ज्यादा और घर के अंदर सूखने में पूरा दिन लग जाता है। ऐसे में हर बार हीटर या ड्रायर चलाना भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक साधारण-सी घरेलू चीज आपकी यह टेंशन मिनटों में खत्म कर सकती है। जानिए वह आसान विंटर हैक, जिससे कड़ाके की की ठंड में भी आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे वो भी बिना हीटर के।

खाने का स्वाद बढ़ाने वाला साधारण नमक है कारगर

नमक में स्वाभाविक रूप से नमी सोखने की क्षमता होती है। जब आप कपड़े घर के अंदर सुखाते हैं, तो कमरे की हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी सूखने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है।ऐसे में, कमरे में नमक का एक कटोरा रख देने से वह हवा से नमी खींचना शुरू कर देता है। नमी कम होने पर कपड़े तेज़ी से सूखते हैं।

कहां रखें नमक की कटोरी?

अगर आप गीले कपड़े बेडरूम, ड्राइंग रूम या किसी छोटे कमरे में सुखा रहे हैं, तो उस कमरे के कोने में एक या दो कटोरी भरकर नमक रख दें।कुछ ही घंटों में फर्क महसूस होने लगता है कमरा कम सीलन वाला लगता है और कपड़े भी पहले की तुलना में जल्दी सूखने लगते हैं।

वेंटिलेशन भी जरूरी

नमक के साथ-साथ कमरे में हवा का आना-जाना बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। खिड़की थोड़ी-सी खुली रखें या हल्का-सा पंखा चला दें, ताकि हवा लगातार चलती रहे और नमी बाहर निकल सके। इससे न सिर्फ कपड़े जल्दी सूखते हैं, बल्कि कमरे में फफूंदी बनने का खतरा भी कम हो जाता है। खासकर अगर आप कपड़े बेडरूम या लिविंग रूम में सुखा रहे हैं, तो कमरे में ताजी हवा बनाए रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

नमक के साथ ये चीजें भी कर सकती हैं मदद


कमरे की नमी कम करने के लिए आप अनरिफाइंड नमक, चॉक या पुराना अखबार भी रख सकते हैं। ये सभी चीजें प्राकृतिक रूप से हवा की नमी सोख लेती हैं, जिससे कमरे में सीलन कम होती है और कपड़े तेजी से सूखने लगते हैं।

कौन-सा नमक इस्तेमाल करें?

टेबल सॉल्ट, सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट इनमें से कोई भी नमक इस काम के लिए प्रभावी होता है। इसकी कीमत भी बहुत कम होती है, इसलिए यह तरीका हर किसी के लिए बिलकुल बजट-फ्रेंडली साबित होता है।

नमक कब बदलें?

जब नमक पूरी तरह नमी सोख लेता है, तो उसका रंग और बनावट बदलने लगती है। यह या तो गीला हो जाता है या धीरे-धीरे काला पड़ने लगता है। जैसे ही नमक में यह बदलाव नजर आए, उसे तुरंत बदल देना चाहिए। बेहतर परिणामों के लिए हर नए कपड़ों के बैच के साथ ताजा नमक इस्तेमाल करना सबसे सही रहता है। वहीं ध्यान रखें की घर के अंदर कपड़े सुखाते समय हवा का सर्कुलेशन बेहद जरूरी है। इससे नमी जमा नहीं होती और कमरे में बदबू या फफूंदी पैदा होने की संभावना कम हो जाती है।

