Winter Skin Care Routine: सर्दियों में ये 4 चीजें दिलाएंगी रूखी त्वचा से छुटकारा, चेहरे पर आएगा नेचुरल ग्लो

Winter Skin Care Routine in Hindi (Image: IANS)
Winter Skin Care Routine: सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। इस मौसम में त्वचा की नमी गायब हो जाती है। ठंडी हवाओं और कम नमी वाला मौसम हमारी स्किन को सूखा, बेजान और खुरदुरा बना देता है। कई लोग इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए महंगे मॉइस्चराइजर और क्रीम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स कभी-कभी नुकसान भी पहुंचा देते हैं। ऐसे में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा फिर से चमके और मुलायम बनी रहे तो घर में मौजूद कुछ प्राकृतिक चीजें आपकी मदद कर सकती हैं।
चलिए जानते हैं इन 4 नेचुरल चीजों के बारे में जिससे आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद करेंगी।
विटामिन ई को स्किन का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और स्किन की नमी को लॉक करते हैं। डेली इसकी कुछ बूंद चेहरे पर लगाने से त्वचा मुलायम रहती है और नेचुरल चमक बरकरार रहती है। आप चाहें तो विटामिन ई कैप्सूल का तेल निकालकर उसे नारियल तेल या एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर होममेड नाइट क्रीम भी बना सकते हैं।
अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो कोको बटर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह प्राकृतिक वसा से भरपूर होता है जो स्किन की गहराई तक जाकर नमी पहुंचाता है। कोको बटर के नियमित इस्तेमाल से त्वचा में कोमलता आती है और ठंडी हवा से होने वाली ड्राईनेस से राहत मिलती है। इसमें मौजूद फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा की परतों को मजबूत करते हैं जिससे स्किन हाइड्रेटेड रहती है और चमकदार भी दिखती है।
लैवेंडर ऑयल सिर्फ सुगंध के लिए नहीं जाना जाता है। यह स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद है। यह त्वचा की नमी बनाए रखता है और इंफ्लेमेशन या लालिमा जैसी दिक्कतों को कम करता है।
अगर आपकी स्किन संवेदनशील है या अक्सर जलन महसूस होती है तो कुछ बूंद लैवेंडर ऑयल को नारियल तेल के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खुशबू मन को शांत करती है और तनाव कम करती है जिससे नींद भी बेहतर आती है। इससे स्किन भी चमकती है और मानसिक सुकून भी मिलता है।
नारियल तेल हल्का होने के बावजूद स्किन में गहराई तक जाता है और नमी को लंबे समय तक बनाए रखता है। इसमें मौजूद लॉरिक एसिड और विटामिन ई स्किन को सूखापन और संक्रमण से बचाते हैं। नियमित रूप से नारियल तेल लगाने से चेहरा चमकदार बनता है, टोन सुधरता है और झुर्रियां कम होती हैं। रात को सोने से पहले चेहरे पर हल्के हाथों से नारियल तेल मालिश करना सर्दियों की सबसे आसान और असरदार स्किनकेयर रूटीन है।
