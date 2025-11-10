Winter Skin Care Routine: सर्दियों में ये 4 चीजें दिलाएंगी रूखी त्वचा से छुटकारा, चेहरे पर आएगा नेचुरल ग्लो

Winter Skin Care Routine: सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। इस मौसम में त्वचा की नमी गायब हो जाती है। ठंडी हवाओं और कम नमी वाला मौसम हमारी स्किन को सूखा, बेजान और खुरदुरा बना देता है। कई लोग इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए महंगे मॉइस्चराइजर और क्रीम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स कभी-कभी नुकसान भी पहुंचा देते हैं। ऐसे में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा फिर से चमके और मुलायम बनी रहे तो घर में मौजूद कुछ प्राकृतिक चीजें आपकी मदद कर सकती हैं।