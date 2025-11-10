Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Winter Skin Care Routine: सर्दियों में ये 4 चीजें दिलाएंगी रूखी त्वचा से छुटकारा, चेहरे पर आएगा नेचुरल ग्लो

Winter Skin Care Routine: सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। जानें कैसे विटामिन ई, कोको बटर, लैवेंडर ऑयल और नारियल तेल से स्किन की नेचुरल नमी और ग्लो को पाया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 10, 2025

Winter Skin Care Routine in Hindi

Winter Skin Care Routine in Hindi (Image: IANS)

Winter Skin Care Routine: सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। इस मौसम में त्वचा की नमी गायब हो जाती है। ठंडी हवाओं और कम नमी वाला मौसम हमारी स्किन को सूखा, बेजान और खुरदुरा बना देता है। कई लोग इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए महंगे मॉइस्चराइजर और क्रीम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स कभी-कभी नुकसान भी पहुंचा देते हैं। ऐसे में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा फिर से चमके और मुलायम बनी रहे तो घर में मौजूद कुछ प्राकृतिक चीजें आपकी मदद कर सकती हैं।

चलिए जानते हैं इन 4 नेचुरल चीजों के बारे में जिससे आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद करेंगी।

Vitamin E for Dry Skin: त्वचा को भीतर से पोषण देने में सहायक है विटामिन ई

विटामिन ई को स्किन का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और स्किन की नमी को लॉक करते हैं। डेली इसकी कुछ बूंद चेहरे पर लगाने से त्वचा मुलायम रहती है और नेचुरल चमक बरकरार रहती है। आप चाहें तो विटामिन ई कैप्सूल का तेल निकालकर उसे नारियल तेल या एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर होममेड नाइट क्रीम भी बना सकते हैं।

Cocoa Butter for Dry Skin: रूखी त्वचा से छुटकारा दिलाने में सहायक है कोको बटर

अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो कोको बटर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह प्राकृतिक वसा से भरपूर होता है जो स्किन की गहराई तक जाकर नमी पहुंचाता है। कोको बटर के नियमित इस्तेमाल से त्वचा में कोमलता आती है और ठंडी हवा से होने वाली ड्राईनेस से राहत मिलती है। इसमें मौजूद फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा की परतों को मजबूत करते हैं जिससे स्किन हाइड्रेटेड रहती है और चमकदार भी दिखती है।

Lavender Oil for Dry Skin: स्किन और मन दोनों को सुकून देता है लैवेंडर ऑयल

लैवेंडर ऑयल सिर्फ सुगंध के लिए नहीं जाना जाता है। यह स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद है। यह त्वचा की नमी बनाए रखता है और इंफ्लेमेशन या लालिमा जैसी दिक्कतों को कम करता है।
अगर आपकी स्किन संवेदनशील है या अक्सर जलन महसूस होती है तो कुछ बूंद लैवेंडर ऑयल को नारियल तेल के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खुशबू मन को शांत करती है और तनाव कम करती है जिससे नींद भी बेहतर आती है। इससे स्किन भी चमकती है और मानसिक सुकून भी मिलता है।

Coconut Oil for Dry Skin Benefits: सर्दियों का सबसे भरोसेमंद मॉइस्चराइजर है नारियल तेल

    नारियल तेल हल्का होने के बावजूद स्किन में गहराई तक जाता है और नमी को लंबे समय तक बनाए रखता है। इसमें मौजूद लॉरिक एसिड और विटामिन ई स्किन को सूखापन और संक्रमण से बचाते हैं। नियमित रूप से नारियल तेल लगाने से चेहरा चमकदार बनता है, टोन सुधरता है और झुर्रियां कम होती हैं। रात को सोने से पहले चेहरे पर हल्के हाथों से नारियल तेल मालिश करना सर्दियों की सबसे आसान और असरदार स्किनकेयर रूटीन है।

    ये भी पढ़ें

    Morning Tea Habit : एक कप चाय न मिल पाने पर क्यों होने लगता है सिर दर्द? जानिए असली कारण
    लाइफस्टाइल
    Morning Tea Habit

    खबर शेयर करें:

    Join Arovia on WhatsApp

    संबंधित विषय:

    Healthy Lifestyle

    लाइफस्टाइल

    Published on:

    10 Nov 2025 06:27 pm

    Hindi News / Lifestyle News / Winter Skin Care Routine: सर्दियों में ये 4 चीजें दिलाएंगी रूखी त्वचा से छुटकारा, चेहरे पर आएगा नेचुरल ग्लो

    बड़ी खबरें

    View All

    लाइफस्टाइल

    ट्रेंडिंग

    स्वास्थ्य

    Banana and Black Pepper Benefits: सुबह खाली पेट केला और काली मिर्च खाने के हैं चौंकाने वाले फायदे, मजबूत होगा इम्यून सिस्टम

    Banana and Black Pepper Benefits
    लाइफस्टाइल

    Winter Skin Care For Dry Skin: रात को सोने से पहले लगाएं ये चीज, ड्राई स्किन रह सकती है मुलायम और ग्लोइंग

    winter skin care tips dry skin remedies, winter skin care routine, night skin care tips,
    लाइफस्टाइल

    Hot Water Bath: गर्म पानी से नहाना है आरामदेह, पर शरीर के इन अंगों पर पड़ता है बुरा असर, जानिए कैसे करें बचाव

    effects of bathing With hot water everyday, hot water Bath disadvantages,
    लाइफस्टाइल

    Raw Carrot Side Effects: कच्चा गाजर खाना खतरनाक क्यों माना जाता है, जानिए गाजर को डाइट में शामिल करने का तरीका

    Carrot healthy eating guide, Raw carrot stomach issues, Best way to eat carrots,
    लाइफस्टाइल

    Tamannaah Bhatia Favourite Indian Snack: साउथ से बॉलीवुड तक का सफर और वही देसी टेस्ट! तमन्ना भाटिया ने बताया अपना पसंदीदा स्नैक

    Tamannaah Bhatia, Tamannaah Bhatia interview, Tamannaah Bhatia lifestyle, Tamannaah Bhatia Bollywood journey,
    लाइफस्टाइल
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Women's World Cup 2025

    PM Modi

    Bihar Elections 2025

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Grievance Policy

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    Privacy Policy

    About Us

    Code of Conduct

    RSS

    Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.