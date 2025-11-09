Morning Tea Habit : एक कप चाय न मिल पाने पर क्यों होने लगता है सिर दर्द? जानिए असली कारण

चाय में कैफीन होता है, जो हमारे दिमाग पर असर डालता है। चाय के साथ जब कैफीन शरीर में जाता है, तो यह हनारी नसों को थोड़ा उत्तेजित रखता है, जिससे हमें एक्टिव और फ्रेश फील होता है। जब कोई व्यक्ति रोजाना एक ही समय पर चाय पीता है, तो शरीर को भी कैफीन की आदत हो जाती है। ऐसे में अगर एक दिन कैफीन यानी चाय न मिल पाए, तो शरीर उसकी कमी महसूस करने लगता है। इसी वजह से सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और थकान जैसा महसूस होने लगता है। इसे कैफीन विदड्रॉल कहते हैं।