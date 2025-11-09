Morning Tea Habit : एक कप चाय न मिल पाने पर क्यों होने लगता है सिर दर्द? जानिए असली कारण

Morning Tea Habit : चाय न मिलने पर सिरदर्द और चिड़चिड़ापन क्यों होता है? (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Morning Tea Habit : बहुत से लोगों की दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है। यह उनकी आदत बन चुकी होती है। इसी आदत के चलते अगर एक भी दिन उन्हें चाय नहीं मिल पाती, तो उन्हें चिड़चिड़ापन और सिरदर्द महसूस होने लगता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? ज्यादातर लोग इसे सिर्फ चाय न मिल पाने पर नोर्मल रिएक्शन समझने की भूल करते है, लेकिन यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि शरीर में होने वाले बदलावों का नतीजा होता है।
चाय में कैफीन होता है, जो हमारे दिमाग पर असर डालता है। चाय के साथ जब कैफीन शरीर में जाता है, तो यह हनारी नसों को थोड़ा उत्तेजित रखता है, जिससे हमें एक्टिव और फ्रेश फील होता है। जब कोई व्यक्ति रोजाना एक ही समय पर चाय पीता है, तो शरीर को भी कैफीन की आदत हो जाती है। ऐसे में अगर एक दिन कैफीन यानी चाय न मिल पाए, तो शरीर उसकी कमी महसूस करने लगता है। इसी वजह से सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और थकान जैसा महसूस होने लगता है। इसे कैफीन विदड्रॉल कहते हैं।
कैफीन हमारी रक्त वाहिकाएं (Blood Vessels) हल्का-सा सिकोड़ देता है। जब रोजाना चाय पीते हैं , तो हमारे शरीर को इसी स्थिति की आदत हो जाती है। जब अचानक हम चाय पीना बंद करते हैं, तो ये रक्त वाहिकाएं फैलने लगती हैं, जिससे मस्तिष्क में रक्तप्रवाह बढ़ जाता है। यही बदलाव सिर दर्द का असली कारण होता है। कुछ लोगों में यह सिरदर्द हल्का होता है, जबकि कुछ लोग इस परेशानी से पूरे दिन परेशान होते हैं।
इसके अलावा हमारे दिमाग में एडनोसिन (Adenosine) नाम का एक नेचुरल केमिकल होता है, जो हमें थकान महसूस कराता है और शरीर को नींद के संकेत देता है। चाय में मौजूद कैफीन इसके काम को रोक देता है, जिससे हमें फ्रेश फील होता है। चाय नहीं पीने पर यह काम करना शुरु कर देता है और हमें सुस्ती महसूस होने लगती है।
डॉ. ज्योति शर्मा के अनुसार, चाय में मौजूद कैफीन हमारे ब्रेन को एनर्जी देता है। चाय नहीं पीने पर हमें एनर्जी मिलना बंद हो जाता है। इस वजह से हमें सिर दर्द और थकान फील होने लगती है।
वह सलाह देती हैं कि इस कैफीन की लत से बचने के लिए चाय पीना धीरे धीरे कम कर देना चाहिए और चाय में शुगर की मात्रा भी कम कर देनी चाहिए। नॉर्मल चाय की जगह हर्बल चाय को भी अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है।
सीमित मात्रा में चाय शरीर के लिए अच्छी होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर के गंदे पदार्थ (टॉक्सिन्स) को बाहर निकालने में मदद करते हैं और मूड अच्छा करते हैं। लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा चाय पीते हैं, तो शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन), पेट में जलन (एसिडिटी) जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य