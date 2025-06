Yoga At Night: रात में ओवरथिंकिंग से नींद नहीं आती? सोने से पहले करें ये 5 योगासन

Yoga At Night: रात में ओवरथिंकिंग से नींद नहीं आने की समस्या से परेशान हैं तो योगासन से मिल सकता है समाधान। इन योगासनों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं।

भारत•Jun 14, 2025 / 12:18 pm• MEGHA ROY

Yoga for peaceful sleep and overthinking

Yoga At Night For Better Sleep: रात में ओवरथिंकिंग एक आम समस्या हो सकती है, जो मानसिक शांति को भंग कर देती है और नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। दिनभर की भागदौड़ और तनाव के कारण दिमाग शांत नहीं हो पाता, जिससे सोने में देर हो सकती है या बार-बार नींद टूटती है। ऐसे में योगासन एक सरल और प्राकृतिक उपाय है, जो न केवल मन को शांत करता है बल्कि शरीर को भी रिलैक्स करता है। कुछ आसान योग अभ्यास ऐसे हैं, जिन्हें रात को सोने से पहले करने से तनाव कम होता है, ओवरथिंकिंग में राहत मिलती है और गहरी नींद आना आसान हो जाता है। आइए जानते हैं कुछ असरदार योगासन, जिन्हें अपनाकर आप रात में बेहतर नींद पा सकते हैं और मन को शांति दे सकते हैं।