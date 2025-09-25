PM Modi Banswara Visit Live Update : राजस्थान बनेगा पावर स्टेट, थोड़ी देर में बांसवाड़ा पहुंचेंगे पीएम मोदी

2025-09-25 01:22:35 pm

भाजपा के पास केवल सिर्फ दो विधानसभा सीटें

PM Modi Banswara Visit Live Update : आदिवासी अंचल वागड़ की एक लोकसभा और 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा के पास केवल दो विधानसभा सीटें हैं। यहां लगातार घटे जनाधार से पार्टी भी चिंतित है। मौजूदा मुख्यमंत्री व कई केबिनेट मंत्री भी लगातार यात्राएं कर रहे हैं। मोदी गुजरात के सीएम रहते हुए 5 बार यहां आए थे। भाजपा जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी बताते हैं कि मोदी का आदिवासी समाज और यहां की संस्कृति से लगाव है। मोदी जब भी आए, नई ऊर्जा का संचार हुआ।