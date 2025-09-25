Patrika LogoSwitch to English

बांसवाड़ा

Live

PM Modi Banswara Visit Live Update : राजस्थान बनेगा पावर स्टेट, थोड़ी देर में बांसवाड़ा पहुंचेंगे पीएम मोदी

PM Modi Banswara Visit Live Update : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बांसवाड़ा (नापला) आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से वायु सेना के हेलीकॉप्टर से बांसवाड़ा के लिए प्रस्थान किया। पीएम मोदी कुल 1.08 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे।

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 25, 2025

PM Modi Banswara Visit Live Update Rajasthan Get Gifts public rejoiced
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

PM Modi Banswara Visit Live Update : पीएम नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से वायु सेना के हेलीकॉप्टर से बांसवाड़ा के लिए प्रस्थान किया। बस थोड़ी देर में बांसवाड़ा पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी कुल 1.08 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे।

प्रमुख घटनाएँ

PM Modi Banswara Visit Live Update : राजस्थान के 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे पीएम
पूरा पढ़ें
क्या मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिल सकेगा?
पूरा पढ़ें
2 वंदेभारत ट्रेन को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी
पूरा पढ़ें
भाजपा के पास केवल सिर्फ दो विधानसभा सीटें
पूरा पढ़ें
प्रधानमंत्री रहते चौथी बार बांसवाड़ा आ रहे मोदी
पूरा पढ़ें
पीएम मोदी पहुंचे डबोक एयरपोर्ट
पूरा पढ़ें
आदिवासी बहुल अंचल में उत्साह और उल्लास, मध्यप्रदेश-गुजरात से पहुंचे लोग
पूरा पढ़ें
माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट का करेंगे शिलान्यास
पूरा पढ़ें
राजस्थान को आज मिलेंगे तोहफे ही तोहफे
पूरा पढ़ें

2025-09-25 01:37:55 pm

PM Modi Banswara Visit Live Update : राजस्थान के 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे पीएम

राजस्थान के करीब 15,000 युवाओं को ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिये विभिन्न नौकरियों के नियुक्ति-पत्र प्रदान किए जाएंगे। सीएमभजनलाल शर्मा को सीएम बने 22 माह हो चुके हैं। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी प्रदेश का 16वां दौरा है।

2025-09-25 01:34:48 pm

क्या मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिल सकेगा?

PM Modi Banswara Visit Live Update :  क्या मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिल सकेगा?। पीएम मोदी के बांसवाड़ा आने से जनता की उम्मीदें एक बार फिर जागृत हो गई। इससे पहले नवंबर, 2022 में बांसवाड़ा आए प्रधानमंत्री मोदी का मानगढ़ धाम पर कार्यक्रम हुआ, लेकिन तब भी राजस्थान के जलियावाला बाग मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग टल गई।

2025-09-25 01:25:39 pm

2 वंदेभारत ट्रेन को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

PM Modi Banswara Visit Live Update : पीएम मोदी आज बीकानेर दिल्ली कैंट वंदेभारत, जोधपुर दिल्ली कैंट वंदेभारत और उदयपुर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। जनता में खुशी का माहौल बना हुआ है।

2025-09-25 01:22:35 pm

भाजपा के पास केवल सिर्फ दो विधानसभा सीटें

PM Modi Banswara Visit Live Update : आदिवासी अंचल वागड़ की एक लोकसभा और 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा के पास केवल दो विधानसभा सीटें हैं। यहां लगातार घटे जनाधार से पार्टी भी चिंतित है। मौजूदा मुख्यमंत्री व कई केबिनेट मंत्री भी लगातार यात्राएं कर रहे हैं। मोदी गुजरात के सीएम रहते हुए 5 बार यहां आए थे। भाजपा जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी बताते हैं कि मोदी का आदिवासी समाज और यहां की संस्कृति से लगाव है। मोदी जब भी आए, नई ऊर्जा का संचार हुआ।

2025-09-25 01:17:54 pm

प्रधानमंत्री रहते चौथी बार बांसवाड़ा आ रहे मोदी

PM Modi Banswara Visit Live Update : भाजपा सरकार के 22 माह के कार्यकाल में पीएम मोदी 16वां राजस्थान दौरा होगा। प्रधानमंत्री रहते चौथी बार बांसवाड़ा आ रहे मोदी। ये यात्राएं बांसवाड़ा को देशभर में नई पहचान दे रहीं हैं। मोदी की सभा को लेकर वागड़ में सियासी हलचल शुरू हो गई है।

2025-09-25 01:08:20 pm

पीएम मोदी पहुंचे डबोक एयरपोर्ट

PM Modi Banswara Visit Live Update :  पीएम नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पीएम मोदी अगवानी की। इस अवसर पर मंत्री गौतम कुमार दक, विधायक विश्वराज सिंह, ताराचंद जैन, फूलसिंह मीणा, प्रताप लाल भील, सुरेंद्र सिंह, हरिसिंह रावत, शांता देवी आदि मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने वायु सेना के हेलीकॉप्टर से बांसवाड़ा के लिए प्रस्थान किया।

2025-09-25 01:03:50 pm

आदिवासी बहुल अंचल में उत्साह और उल्लास, मध्यप्रदेश-गुजरात से पहुंचे लोग

PM Modi Banswara Visit Live Update : आदिवासी बहुल अंचल में इस सभा को लेकर लोगों में उत्साह और उल्लास है। सभा में उदयपुर संभाग के सभी जिलों, अन्य जिलों के अलावा पड़ोसी मध्यप्रदेश और गुजरात से भी लोगों का आगमन शुरू हो गया है। मोदी उद्घाटन और शिलान्यास के बाद विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे।

2025-09-25 12:59:49 pm

माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट का करेंगे शिलान्यास

PM Modi Banswara Visit Live Update : बांसवाड़ा के नापला गांव में आज दोपहर 1.40 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 हजार करोड़ रुपए की लागत के माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट के शिलान्यास सहित सहित राजस्थान की कई ऊर्जा परियोजनाओं, रेलवे, सड़क और जल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

2025-09-25 12:35:16 pm

राजस्थान को आज मिलेंगे तोहफे ही तोहफे

PM Modi Banswara Visit Live Update : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार 25 सितम्बर को बांसवाड़ा से राजस्थान को 1.08 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। बस करें थोड़ा इंतजार। पीएम मोदी जल्द पहुंचेंगे बांसवाड़ा।

Updated on:

25 Sept 2025 01:38 pm

Published on:

25 Sept 2025 12:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / PM Modi Banswara Visit Live Update : राजस्थान बनेगा पावर स्टेट, थोड़ी देर में बांसवाड़ा पहुंचेंगे पीएम मोदी

