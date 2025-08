‘नाम-आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता’ जब चंद्रशेखर का जवाब सुनकर भड़क गए थे जज; सुनाई थी ये कठोर सजा

इतिहासकार अपर्णा वैदिक कि किताब Waiting for Swaraj: Inner Lives of Indian Revolutionaries (2021) के मुताबिक, जब चंद्रशेखर से जज ने उनका नाम और उनके परिवार के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। वहीं उन्होंने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। इसके अलावा उन्होंने जज को बताया कि उनके घर का पता जेल की कोठरी है। हालांकि चंद्रशेखर का ये जवाब सुनकर जज भड़क गए और उनको 15 बेंत मारने के आदेश दिया गया।