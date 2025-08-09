9 अगस्त 2025,

लखनऊ

5,378 शिक्षकों का ट्रांसफर, जिले में बदल गई पोस्टिंग, तुरंत चेक करें

Prayagraj News: जिले के अंदर स्थानान्तरण एवं समायोजन के दूसरे चरण में लगभग 10 हजार शिक्षकों ने आवेदन किया था। शुक्रवार को सूची जारी कर दी गई है। आइए जानते हैं कितने को मिली नई पोस्टिंग।

लखनऊ

Aman Pandey

Aug 09, 2025

prayagraj News, prayagraj Latest news, Teacher Transfers, District Schools, Adjustment List, Online Verification, NIC Lucknow
प्रतीकात्मक तस्वीर : Gemini)

शिक्षकों के जिले के अंदर स्थानान्तरण एवं समायोजन की दूसरी सूची जारी कर दी गई। शुक्रवार को जारी इस सूची में प्रदेशभर के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के 5378 शिक्षकों का स्थानान्तरण व समायोजन हुआ है। समायोजन सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसकी जानकारी बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने दी।

इन शिक्षकों का नहीं हुआ समायोजन

करीब 10 हजार शिक्षकों ने स्थानान्तरण एवं समायोजन के लिए दूसरे चरण में आवेदन किया था। लेकिन विकल्प नहीं मिलने के कारण सैकड़ों का समायोजन नहीं हो पाया। साथ ही बड़ी संख्या वे शिक्षक बाहर हो गए, जिनके स्कूलों को विलय समाप्त हो गया है।

पहली सूची 30 को हुई थी जारी

पहले चरण की सूची 30 जून को जारी हुई थी। इसमें 20182 शिक्षकों का समायोजन हुआ था। इसके बाद 28 जूलाई को दूसरे चरण के लिए सरप्लस व डेफिसिट स्कूलों की सूची जारी की गई थी। सूची के मुताबिक, 24061 प्राथमिक जबकि 16180 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की जरूरत थी। वहीं, 3596 प्राथमिक और 13409 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापकों की कमी पाई गई। इसके अलावा 3951 प्राथमिक जबकि 3058 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक आवश्यकता से अधिक थे।

