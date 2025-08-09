5,378 शिक्षकों का ट्रांसफर, जिले में बदल गई पोस्टिंग, तुरंत चेक करें

पहले चरण की सूची 30 जून को जारी हुई थी। इसमें 20182 शिक्षकों का समायोजन हुआ था। इसके बाद 28 जूलाई को दूसरे चरण के लिए सरप्लस व डेफिसिट स्कूलों की सूची जारी की गई थी। सूची के मुताबिक, 24061 प्राथमिक जबकि 16180 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की जरूरत थी। वहीं, 3596 प्राथमिक और 13409 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापकों की कमी पाई गई। इसके अलावा 3951 प्राथमिक जबकि 3058 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक आवश्यकता से अधिक थे।